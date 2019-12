Google promet Sundar Pichai 240 millions de dollars d'actions basées sur les performances

Il remportera également un salaire annuel de 2 millions de dollars pour son nouveau poste de PDG d'Alphabet.

Que souhaitez-vous savoir

Le PDG d'Alphabet va être 240 millions de dollars plus riche au cours des trois prochaines années.

Le parent de Google promet à Pichai la plus grande subvention d'actions de son histoire.

Le prix dépendra de la performance de l'entreprise au cours des trois prochaines années.

Être PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde peut avoir ses propres maux de tête, mais c'est aussi l'une des choses les plus lucratives que vous puissiez faire dans la vie. Sundar Pichai, le PDG de Google qui a également récemment pris les rênes de la société mère Alphabet, est en passe d'obtenir un énorme prix de 240 millions de dollars en actions au cours des trois prochaines années (via .).

Pichai, qui s'est coupé les dents en travaillant sur Chrome et Chrome OS au cours de ses premières années chez Google, est devenu PDG de Google en 2015 après la réorganisation de l'entreprise sous le tout nouveau Alphabet Inc. Il a immédiatement obtenu des stocks s'élevant à près de 200 millions de dollars – le la plus grande de l'histoire de l'entreprise à l'époque – et s'est maintenant surpassé, prenant la direction de l'ensemble des sociétés sous Alphabet et remplaçant le co-fondateur de Google, Larry Page. Son nouveau prix, dépendant des perspectives financières de l'entreprise au cours des trois prochaines années, battra son record précédent en tant que plus grande subvention en actions pour un PDG de Google.

Il recevra également un salaire annuel de 2 millions de dollars à partir de l'année prochaine, selon un dossier déposé auprès de la SEC par la société.

Les résultats d'Alphabet au troisième trimestre 2019 révèlent une augmentation de 20% des revenus mais une baisse importante des résultats