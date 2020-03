Google protège le Pixel 4 du Pixel 4a, et cela nuit aux deux téléphones

En ce qui concerne les tests A / B, Google est le roi de facto. Que ce soit des applications de chat, des réseaux sociaux ou des e-mails, Google aime placer plusieurs produits dans un match à mort virtuel, le prix étant la chance de continuer à exister (ou, souvent, de mourir plus tard). Cette stratégie a également frustré et ravi les fans au fil des ans, car elle permet à Google de donner vie à des produits innovants et intéressants qui, autrement, seraient mis à l’écart pour une duplicité fonctionnelle. Et en ce moment, un véritable test A / B est en cours au sein de la division smartphone de Google, entre le Pixel phare et la série Pixel “a” à petit budget. Sauf que Google semble vraiment vouloir garder les deux aussi éloignés que possible humainement, et je pense que c’est au détriment des deux.

À l’heure actuelle, Google semble prêt à sortir le prochain Pixel, le 4a, à la fin de ce printemps ou au début de l’été (il a fuit … beaucoup). Cela mettrait environ six mois après la sortie du Pixel 4, le fleuron actuel de Google. Cela signifie que lorsque le Pixel 4a sera lancé, il sera aussi éloigné que possible de ce téléphone et du prochain Pixel 5, offrant aux combinés haut de gamme de Google la distance maximale par rapport aux effets de vente-cannibalisation du 4a moins cher. Le raisonnement est ici évident: si le 4a était lancé trop tôt après le 4, les consommateurs qui opteraient autrement pour le téléphone le plus cher pourraient choisir le moins cher, ce qui est sans doute nettement moins rentable. Si le 4a était lancé trop près du Pixel 5, les consommateurs qui auraient autrement mis à niveau pourraient choisir le 4a à la place.

Le Google que je connais depuis plus de 20 ans est celui qui, parfois, n’a presque pas peur d’échouer.

Du point de vue des ventes, la stratégie de Google est logique. Il veut protéger ses produits les plus rentables tout en étant en mesure d’en fournir un autre qui s’adresse à un segment plus bas de gamme. La logique est simple. Mais je pense que la logique est profondément anti-Google, et vient d’une entreprise qui a peut-être un peu perdu son chemin. Le Google que je connais depuis plus de 20 ans est celui qui, parfois, n’a presque pas peur d’échouer. Le projet Loon, un effort pour amener Internet dans des coins reculés du monde via un ballon, est tout simplement ridicule. Sa plate-forme Daydream VR a fait long feu et est morte. Et, vous savez quoi: allez simplement au Google Graveyard. Je n’ai pas besoin de réciter le record ad nauseam dans ce post, nous savons tous que Google propose des idées puis les tue. C’est une chose.

Google a lancé puis annulé presque immédiatement le Nexus Q, un hub de streaming multimédia, en 2012. Dans le même temps, il soutenait également Google TV. Un an plus tard, il a lancé Chromecast. Un an après cela, Google TV a été tué et Android TV a été lancé. Ce n’est pas une entreprise qui a peur de la redondance.

Mais avec le Pixel, Google semble faire quelque chose qui, à mon avis, va à l’encontre de cette approche darwinienne (certes, parfois destructrice) des produits: il essaie de laisser deux efforts différents coexister, et exerce une pression sélective artificielle sur afin de le faire. À l’appui de cette affirmation, je formule quelques observations. Premièrement, il n’y a aucune raison technique pour que le Pixel 4a vienne après le 4; il utilisera un ancien chipset et le même logiciel de base. Si quoi que ce soit, développer les téléphones côte à côte éliminerait probablement certaines redondances importantes. Deuxièmement, la longueur de la fenêtre entre les téléphones est clairement le résultat d’une feuille de route délibérée, et non d’un défi logistique majeur. Les fabricants de téléphones du monde entier lancent des combinés toute l’année à un rythme époustouflant, et Google est partenaire du plus grand OEM au monde (Foxconn) pour la fabrication sur le Pixel. Foxconn peut absolument prendre deux téléphones à la fois. Troisièmement, contrairement aux appareils haut de gamme, il n’y a pas de fort effet de «saisonnalité» sur les smartphones économiques, du moins en Amérique. De nouveaux produits sont lancés en permanence à de nombreux niveaux, et le marché principal de Google (les États-Unis) n’a pas de segment de milieu de gamme solide pour commencer. Google est en concurrence avec un tas d’autres aussi comme Moto et Nokia. Le Pixel 4a pourrait être lancé à tout moment de l’année, cela n’a vraiment pas d’importance.

S’il s’avère que les gens ne veulent pas réellement un smartphone à 900 $ lorsqu’il est présenté avec un smartphone à 500 $ qui est généralement aussi bon, pourquoi ne pas capitaliser sur cette découverte?

Tout cela m’amène à croire que la seule raison pour laquelle Google a bifurqué ses lancements de téléphones est une crainte au sein de son unité commerciale que, face aux deux options, les gens pourraient décider qu’ils n’ont pas réellement besoin d’un smartphone à 900 $, et que celui à 500 $ est très bien. Mais c’est exactement l’expérience démocratique et pro-consommateur que j’attendrais d’une entreprise comme Google à défendre. Laissez les gens vous dire quel produit ils veulent et planifiez les prochains en conséquence. S’il s’avère que les gens ne veulent pas réellement un smartphone à 900 $ lorsqu’il est présenté avec un smartphone à 500 $ qui est généralement aussi bon, pourquoi ne pas capitaliser sur cette découverte? Mais Google semble avoir élaboré une feuille de route qui est conçue explicitement pour éviter de confronter ce scénario, et je pense que c’est au détriment de l’unité Pixel dans son ensemble. Si Google devait laisser les deux files d’attente Pixel se débrouiller, pour ainsi dire, je pense qu’il y a de fortes chances qu’elles soient plus perturbatrices sur le marché. Il y a des informations précieuses à gagner sur les facteurs que les consommateurs pèsent lorsqu’ils choisissent entre un produit de segment plus “d’entrée de gamme” et “premium” – des informations qui pourraient très sensiblement modifier l’orientation et l’approche que Google adopterait pour construire ses téléphones.

Dans l’état actuel des choses, les Pixel et Pixel a-series semblent plus contraires que complémentaires. Ce sont deux expressions différentes d’une idée similaire; pas une progression de celui-ci. Un lancement unifié obligerait Google à poser des questions plus difficiles sur cette relation, et en particulier sur son produit premium: qu’est-ce qui ajoute vraiment de la valeur à un téléphone? De quoi les consommateurs se soucient-ils vraiment? Comment pouvons-nous faire en sorte qu’un téléphone premium soit vraiment différent? À l’heure actuelle, l’équipe Pixel est en mesure de contourner trop de conversations gênantes en disant simplement “eh bien, le Pixel premium l’a en premier”. First-as-premium est peut-être l’un des moyens les plus faibles d’organiser votre portefeuille de produits, en particulier lorsque les consommateurs sont conscients du fait que vous allez simplement proposer quelque chose de moins cher qui fait la plupart des mêmes choses six mois plus tard. Personnellement, je n’ai dit à personne d’acheter le Pixel 4: j’ai suggéré que s’ils voulaient un Pixel, ils devraient attendre le 4a. Et j’imagine que je ne suis pas le seul à le faire.