Google publie la liste des travaux recommandés à partir des accessoires pour la maison pour Hangouts Meet

De nombreuses entreprises utilisent Hangouts Meet pour les appels vidéo et les conférences en personne, en particulier depuis que l’entreprise l’a récemment rendu gratuit pour les clients G Suite en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Si vous l’utilisez à la maison et que vous rencontrez des difficultés avec la webcam intégrée de votre ordinateur portable ou un microphone médiocre, Google vient de publier une liste des mises à niveau matérielles approuvées qui ont réussi le programme de périphérique et de qualification du matériel Hangouts Meet.

En bref, cela signifie qu’ils ont été testés comme non terribles, utilisent un micrologiciel open source pour la compatibilité avec ChromeOS, et les entreprises derrière eux ont accepté de fournir un support matériel pendant assez longtemps pour que cela en vaille la peine.

Deux catégories de matériel approuvé ont été publiées: les caméras et les casques. Tous ne sont pas des marques que la plupart des consommateurs connaissent, mais ils ont tous la bénédiction explicite de Google:

Appareils photo

Écouteurs

Les appareils de bureau et de petite salle de réunion sont également recommandés, bien que ni l’un ni l’autre ne seront beaucoup utiles ces jours-ci, les bureaux étant fermés.

Si votre patron ne vous entend pas la prochaine fois que vous devez vous connecter lors d’une conférence Hangouts Meet, il est peut-être temps de prendre un nouveau casque.