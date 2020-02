Google publie le premier aperçu du développeur Android 11, axé sur la 5G et la confidentialité

Google a déployé aujourd’hui la première version d’aperçu d’Android 11 pour les développeurs, rompant sa tradition annuelle de publication d’une version bêta pour les développeurs de la prochaine version Android majeure début mars. Alors que nous devrons attendre Google I / O pour tout savoir sur Android 11, ce “premier aperçu” nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre.

L’aperçu du développeur Android 11 est désormais disponible pour les téléphones Google Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL et Pixel 4/4 XL. Bien que cette version préliminaire ne soit destinée qu’aux développeurs, Google indique qu’elle invitera également bientôt les consommateurs à essayer Android 11.

Avec Android 11, Google apportera quelques changements visant à aider les utilisateurs à tirer parti de la 5G et d’autres nouvelles innovations. Les développeurs pourront utiliser les API de connectivité mises à jour dans Android 11 pour profiter pleinement des vitesses beaucoup plus rapides que la 5G apporte à la table.

Comme l’année dernière, Google étend également la prise en charge de nouveaux types d’écran avec Android 11. Les écrans perforés et en cascade sont désormais pris en charge, ce qui signifie que les développeurs peuvent utiliser les nouvelles API pour optimiser les applications pour les téléphones équipés de tels écrans.

Pour aider les développeurs à créer des «expériences conversationnelles plus approfondies», Google introduit une section dédiée aux conversations dans l’ombre des notifications et ajoute la prise en charge des bulles de conversation lors de l’exécution de tâches multiples. Une autre nouvelle fonctionnalité incluse dans la première version bêta du développeur Android 11 est la possibilité d’insérer des images directement dans les réponses de notification en ligne.

L’année dernière, Google a donné aux utilisateurs un contrôle plus précis de leur accès à la localisation avec l’option d’autorisation “Pendant que l’application est en cours d’utilisation” d’Android 10. Android 11 introduit une nouvelle autorisation unique, qui permet aux utilisateurs d’accorder un accès temporaire à des données telles que leur emplacement, le microphone de l’appareil et la caméra. Parmi les autres changements apportés à Android 11, citons les API de filtrage d’appels, l’apprentissage automatique, les améliorations de la sécurité, ainsi que les nouveaux médias et capacités de caméra.