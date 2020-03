Google publiera cette année un Chromecast Ultra de 2e génération avec Android TV, selon un rapport

Vous n’avez pas beaucoup d’options si vous voulez une box Android TV. Il y a le SHIELD, bien sûr, mais Google n’a pas eu son propre matériel Android TV depuis plusieurs années. Cela va changer en 2020, selon 9to5Google. Google lancerait prétendument un nouveau Chromecast Ultra cette année, mais cela marquera un départ important pour la famille Chromecast. Cet appareil aura une télécommande externe et un téléviseur Android complet à l’intérieur.

Le dernier appareil Android TV de Google était le Nexus Player 2014, qu’il a abandonné en 2016. Quelques OEM se sont essayés à vendre des boîtiers Android TV, mais NVIDIA est le seul à avoir rencontré beaucoup de succès. Google propose l’ADT-2 en tant que jouet de développeur, mais 9to5 indique que ce nouvel appareil sera destiné aux consommateurs. Le nouveau Chromecast Ultra ressemblera apparemment beaucoup à l’appareil actuel (ci-dessus) mais avec une forme plus douce.

Le nouvel Ultra prendra en charge le contenu 4K HDR, et il s’agit de la version complète d’Android TV. Cela signifie qu’en plus de diffuser du contenu, vous pourrez installer des applications comme Netflix, Hulu et Disney +. La télécommande rendra beaucoup de gens (y compris le vôtre vraiment) très heureux aussi. Contrôler la lecture avec un téléphone est bien, mais rien ne vaut un bouton. La télécommande arborera un microphone, un bouton Assistant et vous pourrez le programmer pour contrôler votre téléviseur. Google aurait probablement montré cet appareil aux E / S cette année, mais on ne sait pas quels sont ses plans maintenant que l’événement est annulé.