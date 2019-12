Google reçoit une claque au poignet de 167 millions de dollars de la part des autorités françaises au sujet des "règles publicitaires opaques"

Dans ce qui doit ressembler à un cauchemar récurrent pour les dirigeants de Google, l'entreprise se voit infliger une nouvelle amende pour des problèmes de concurrence. Les autorités françaises ont critiqué les "règles opaques et imprévisibles" de Google (via .) pour sa plateforme publicitaire et a infligé une amende de 167 millions de dollars au géant de l'internet.

Le litige est survenu après que la société française Gibmedia a accusé Google de fermer arbitrairement son compte Google Ads sans préavis. À la suite de l'enquête de quatre ans qui a suivi, le régulateur français de la concurrence a déclaré avoir trouvé Google en violation du droit de la concurrence et avoir abusé des petites entreprises.

"La façon dont les règles sont appliquées donne à Google un pouvoir de vie ou de mort sur certaines petites entreprises qui ne vivent que de ce type de service", a déclaré le président de l'Autorité de la concurrence. "L'un des grands principes du droit de la concurrence est qu'une grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité."

