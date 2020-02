Google reconnaît enfin le problème de déconnexion Bluetooth sur les haut-parleurs de la maison

Pour la plupart d’entre nous, Google Homes est d’abord l’assistant et les intervenants de la distribution: nous demandons que la musique ou l’audio soit lu ou nous les utilisons comme une cible Chromecast à partir de nos téléphones. Mais cela réduit deux autres façons de les utiliser: comme haut-parleurs Bluetooth et comme source pour diffuser vers d’autres haut-parleurs Bluetooth. Depuis plus d’un an maintenant, cette fonctionnalité a été rompue et Google Homes n’a pas pu maintenir une liaison Bluetooth sans se déconnecter, mais le géant de Mountain View a finalement reconnu le problème.

Si vous utilisez un Google Home comme haut-parleur Bluetooth (voici le tutoriel pour le configurer), vous remarquerez peut-être qu’au bout de quelques minutes, le son s’arrête et le haut-parleur émet un petit son de déconnexion. Un rapide coup d’œil à votre téléphone montre que Bluetooth n’est plus connecté et que vous devez à nouveau forcer une connexion pour le faire jouer sur le haut-parleur. Pour de nombreux utilisateurs, cela se produit après 2-3 minutes, mais il y a des cas où c’est juste une minute et d’autres, comme moi, pour lesquels la lecture dure environ 15 minutes avant de couper. J’ai essayé plusieurs fois avec différentes applications sur mon téléphone et c’était toujours le même résultat: à un moment aléatoire, au milieu d’une piste ou d’un podcast, mon Google Home Mini abandonne tout simplement.

D’autres ont un problème similaire, mais l’inverse. S’ils diffusent de l’audio de leur Google Home Minis vers un haut-parleur plus grand, cela se coupe de manière aléatoire après quelques minutes.

Le problème a été signalé depuis fin 2018 – il y a plus d’un an. Après des dizaines de discussions (nous n’en avons lié que quelques-unes ci-dessous) avec des centaines de commentaires de personnes frustrées, Google a finalement reconnu le problème. Le compte Google Nest sur Twitter a déclaré le 14 février:

Nous sommes désolés pour le problème! Notre équipe est déjà au courant de cela et nous travaillons sur un correctif, nous allons le remonter à notre équipe et reviendrons une fois que nous aurons une mise à jour. Tenir fermement!

Un spécialiste de la communauté Nest (Home) a également expliqué les choses le 20 février:

Notre équipe est consciente de ce problème et recherche actuellement un correctif qui ne fonctionnerait pas correctement. L’équipe est consciente du problème et travaille à trouver une solution.

En attendant, veuillez continuer à envoyer des commentaires via la commande vocale en disant “Hé Google, envoyez des commentaires” et utilisez les mots clés “GHT3 Bluetooth IN continue de se déconnecter”. Pour en savoir plus sur l’envoi de commentaires, veuillez cliquer sur ce lien.

Je l’ai fait de mon côté pour signaler le problème. J’ai également essayé plusieurs autres solutions de contournement mentionnées par la communauté.

Puisque j’utilise mon Home Mini comme haut-parleur, j’ai essayé de lancer la demande de connexion depuis le haut-parleur au lieu du téléphone, en disant “Hé Google, connecte-toi à Bluetooth”. Le haut-parleur dit qu’il est connecté à mon Pixel 4 XL, mais ce n’est vraiment pas le cas. Après plusieurs tentatives, j’ai abandonné. Si cela fonctionne, d’autres utilisateurs signalent que vous devriez pouvoir démarrer la lecture et qu’elle ne tombera pas au hasard.

L’autre solution de contournement qui a fonctionné pour moi consiste à accéder à l’application Google Home, à toucher le haut-parleur, puis à utiliser la bulle “Diffuser mon audio” pour diffuser simplement tout ce qui se joue sur le téléphone via Wi-Fi au lieu de Bluetooth. Je ne l’ai pas utilisé assez longtemps pour voir son impact sur la batterie, mais je sais qu’il joue depuis plus d’une heure sans aucune baisse. Bien sûr, cela contourne complètement le problème et cela ne fonctionnera pas si votre Internet est en panne, mais c’est un moyen temporaire d’éviter le problème.

Cependant, cette deuxième astuce ne fonctionne que si vous utilisez le Home comme haut-parleur, pas si vous diffusez de la musique depuis celui-ci vers un autre haut-parleur Bluetooth.

La bonne chose ici est qu’après un an d’ignorance, le problème est sur le radar de Google. Sur la base de l’expérience passée, cependant, on ne sait pas combien de temps le problème prendra pour être résolu. Cela peut prendre quelques semaines ou plusieurs mois ou plus.

