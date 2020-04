Google réduira la qualité de la caméra Nest pour atténuer la montée du trafic à domicile

Google a commencé à informer les propriétaires de caméras Nest aux États-Unis qu’il réduira la qualité vidéo et la bande passante au cours des prochains jours. Dans un rapport de The Verge, les utilisateurs de Nest Cameras reçoivent un e-mail de Google concernant les modifications, et Google a confirmé leur déploiement au cours des prochains jours.

“Pour répondre à l’appel mondial visant à donner la priorité à la bande passante Internet pour l’apprentissage et le travail, nous allons apporter quelques changements dans les prochains jours”, a déclaré Google dans un communiqué à The Verge. «Nous pensons que ces changements ont le potentiel d’aider les communautés à suivre plus facilement l’école, le travail et tout le reste.»

Google indique que la réduction vise à atténuer la pression supplémentaire qui a été exercée sur les réseaux à travers le pays au cours du mois dernier. La réduction à venir n’affectera que les utilisateurs dont les caméras sont définies sur des paramètres de qualité et de bande passante supérieurs aux options par défaut.

Aucun autre paramètre de caméra n’est modifié et les utilisateurs qui souhaitent revenir aux paramètres vidéo supérieurs peuvent le faire après le changement. Google a également déclaré à The Verge que les utilisateurs de Chromecasts et les écrans Nest peuvent également voir une réduction de la qualité de l’image et de la fréquence de rotation pour son mode Ambient Slideshow.