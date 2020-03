Google rend les fonctionnalités avancées de Hangouts Meet gratuites pour lutter contre le coronavirus

Alors que la propagation rapide du coronavirus de Wuhan, officiellement appelé COVID-19, fait craindre une pandémie mondiale, Google a décidé d’intervenir et d’aider à atténuer sa propagation. Il est déjà prévu de ne pas tenir sa conférence annuelle des développeurs d’E / S cette année, mais il essaie également d’aider d’autres organisations à réduire les contacts physiques entre les employés tout en s’assurant qu’ils peuvent toujours être productifs.

Jusqu’au 1er juillet 2020, la société a annoncé qu’elle rendrait les fonctionnalités de visioconférence avancées exclusives à G Suite Enterprise et G Suite Enterprise for Education gratuites pour tous les utilisateurs de G Suite et de G Suite Education.

Comme de plus en plus d’entreprises encouragent leurs employés à rester à la maison et à travailler à distance, ce geste est certainement très apprécié. En fait, même le PDG de Twitter a remercié Google (et Slack) d’avoir permis à la société d’accueillir aujourd’hui sa première réunion pratique entièrement virtuelle:

Nous venons de tenir notre premier Twitter mondial entièrement virtuel à l’aide de @Google Meet et @SlackHQ. Des gens du monde entier travaillaient à domicile et certains dans nos bureaux. Fonctionne parfaitement et permet certaines choses qui n’étaient pas possibles auparavant. Merci Google et Slack! https://t.co/qD3d09pluZ

– jack 🌍🌏🌎 (@jack) 3 mars 2020

Ce qui précède a été rendu possible par la bande passante supplémentaire G Suite Enterprise combinée aux offres Hangouts Meet. Les fonctionnalités étendues que Google propose incluent:

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Réunions plus importantes, jusqu’à 250 participants par appel

Streaming en direct jusqu’à 100 000 téléspectateurs dans un domaine

La possibilité d’enregistrer des réunions et de les enregistrer sur Google Drive

Le déploiement de ces fonctionnalités devrait commencer cette semaine et se terminer dans les 2-3 semaines. Si vous êtes un administrateur G Suite et souhaitez profiter de la générosité de Google et utiliser ces fonctionnalités pour créer un environnement convivial à distance, consultez ces pages d’assistance mises en place par l’entreprise.

Google réprime les déplacements des employés en raison de problèmes de coronavirus

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine?

Chaque semaine, le podcast Android Central vous apporte les dernières nouvelles technologiques, analyses et prises de vues, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous à Spotify: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.