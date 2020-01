Google repense la façon dont il affiche les favicons sur la recherche sur ordinateur

La semaine dernière, Google a commencé à déployer une nouvelle interface de recherche plus colorée pour les utilisateurs de bureau. L’entreprise l’a facturé comme un moyen pour les utilisateurs de voir plus facilement sur quels sites ils cliquaient. Cependant, un deuxième effet secondaire plus préoccupant a émergé. La distinction entre publicités et contenu était floue.

D’une part, Google avait une étiquette AD en gras, d’autre part, l’excès d’encombrement visuel sur la page conduisait à la confusion et à des critiques généralisées. Il est apparu que la firme avait pris cette décision de conception pour renforcer son activité de publicité et amener plus d’utilisateurs à cliquer sur des publicités où ils ne l’auraient pas autrement.

Ils arrivent enfin à cela dans l’autre sens: https: //t.co/XYkHjVrE8X

– Luca K. B. Masters (@lkbm) 21 janvier 2020

Quels que soient les motifs, Google a reconnu la critique de sa nouvelle interface et testera plus d’itérations de la recherche de bureau à l’avenir. À partir de maintenant, il a déjà supprimé toutes les favicons sur la page de recherche et abandonné le design plus coloré qu’il venait de déployer.

La semaine dernière, nous avons mis à jour l’apparence de la recherche sur ordinateur pour refléter ce qui est sur mobile depuis des mois. Nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour. Nous voulons toujours améliorer la recherche. Nous allons donc expérimenter de nouveaux emplacements pour les favicons….

– Google SearchLiaison (@searchliaison) 24 janvier 2020

Google a expliqué son raisonnement avec la déclaration suivante:

Nous sommes déterminés à améliorer l’expérience de bureau pour la recherche, et dans le cadre de nos efforts, nous avons déployé un nouveau design la semaine dernière, reflétant le design que nous avons depuis de nombreux mois sur mobile. La conception a été bien accueillie par les utilisateurs sur les écrans mobiles, car elle aide les gens à voir plus rapidement d’où proviennent les informations et ils peuvent voir une étiquette publicitaire en gras en haut. Les éditeurs Web nous ont également dit qu’ils aimaient que leur iconographie de marque soit affichée sur la page des résultats de recherche. Bien que les premiers tests pour le bureau aient été positifs, nous expérimentons une modification des favicons actuels du bureau et continuerons à répéter la conception au fil du temps.

Le nouveau design gratuit de favicon est déjà en ligne pour les utilisateurs de la recherche.

Les annonces de Google ressemblent désormais plus aux résultats de recherche que jamais auparavant