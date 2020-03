Google reproduit la touche 3D d’Apple sur les appareils Pixel 4

La récente suppression des fonctionnalités Pixel de Google a commencé hier, et elle présente quelques nouvelles fonctionnalités – et quelques régressions – y compris un nouveau geste Motion Sense, des fonctionnalités améliorées en mode sombre et la possibilité de lancer rapidement Google Pay. Mais une nouvelle fonctionnalité que Google n’a pas explicitement annoncée comprend des avancées dans la fonctionnalité de pression longue, ajoutant effectivement la fonctionnalité 3D Touch d’Apple aux appareils Pixel 4.

Bien que Google n’ait pas mis cette fonctionnalité au premier plan de son marketing et qu’il n’ait même pas publié de nom officiel, la société l’a brièvement expliquée sur la page d’assistance de la fonctionnalité. En plus de la pression longue standard, les utilisateurs de Pixel 4 peuvent désormais «appuyer fermement» sur l’écran de leur appareil pour afficher ce même menu contextuel encore plus rapidement.

Par exemple, vous pouvez appuyer longuement sur le lanceur pour afficher l’écran de personnalisation, mais en appuyant dessus de façon forcée, ce menu apparaît beaucoup plus rapidement. Cela fonctionne également dans des applications telles que Google Photos, WhatsApp, Slack, Pocket, etc. Pour autant que nous puissions en juger, dans notre bref temps d’utilisation de la fonctionnalité, cela devrait fonctionner partout où une presse longue traditionnelle le ferait.

Ce qui est intéressant, c’est que Google a pu l’implémenter sans utiliser de matériel spécialisé. Apple avait besoin de développer un nouveau moteur haptique pour atteindre la fonctionnalité 3D Touch sur l’iPhone, tandis que Google a apporté une implémentation similaire au Pixel 4 dans une mise à jour logicielle.

Google n’a pas fourni de didacticiel sur l’utilisation de cette fonctionnalité de type 3D Touch, mais cela fonctionne sur nos appareils Pixel 4. Nous avons initialement entendu que Google développait une réponse à 3D Touch au début de 2019, mais nous nous attendions à ce que la fonctionnalité soit lancée à plus de fanfare.

Pour le moment, il n’est disponible que sur les appareils Pixel 4, mais comme il ne nécessite qu’une mise à jour logicielle, il est possible que d’autres OEM puissent implémenter ce concurrent 3D Touch sur leurs appareils avec un effort minimal.

