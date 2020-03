Google s’associe à Adidas pour lancer une nouvelle semelle intérieure intelligente qui peut suivre vos compétences en football

Lors de sa conférence des développeurs en 2015, Google avait annoncé un projet expérimental appelé Jacquard. En 2017, l’équipe Jacquard a dévoilé son Tag de première génération, qui a été intégré dans une veste Levi’s et a permis de convertir des gestes tactiles effectués sur la manche de la veste en actions de personnalisation sur un téléphone. Deux ans plus tard, Jacquard 2.0 a été introduit, qui contenait plus de vestes en jean Levi’s et un sac à dos d’Yves Saint Laurent.

Google s’est maintenant associé à Adidas et EA pour déployer une semelle intérieure intelligente pour chaussures de football, capable de suivre les mouvements physiques des joueurs – y compris les coups de pied, la distance, la vitesse et la puissance de tir. La balise Jacquard à l’intérieur de l’Adidas GMR reconnaît ces mouvements à l’aide d’algorithmes avancés d’apprentissage automatique. Tous les mouvements reconnus par le GMR sont transférés vers l’application Adidas GMR.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

En plus de se connecter avec l’application Adidas, le GMR peut également connecter vos mouvements de football du monde réel à EA SPORTS FIFA Mobile. La connexion vous permet également de relever plusieurs défis uniques, de débloquer des récompenses en jeu et d’améliorer votre classement dans les classements mondiaux.

Le Adidas GMR est maintenant en vente pour 40 $ dans certains magasins Adidas. Vous pouvez également acheter la semelle intérieure intelligente en ligne sur le site Web d’Adidas.