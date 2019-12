Google s'engage à améliorer le service client en déplaçant les emplois de centre d'appels en interne

Les entreprises technologiques ont souvent externalisé les emplois de centre d'appels et de service client dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère dans le monde. Bien que la tactique ait entraîné des économies massives pour ces institutions, les clients ont souvent constaté que la qualité de service résultante manquait. Pour des entreprises comme Facebook, l'externalisation de la surveillance de ses plateformes à des tiers a entraîné des controverses massives et une modération médiocre de ses plateformes. De plus, ces emplois sont souvent cités comme étant extrêmement peu rémunérés et présentent souvent de mauvaises conditions pour les travailleurs.

En conséquence, l'année dernière, Google a décidé d'expérimenter en ramenant au moins certaines de ses opérations orientées client en interne avec le lancement de Google Operations Centers, des centres d'appels et des centres de support client gérés par Google lui-même et dotés d'employés de Google. Le programme semble avoir connu un certain succès depuis lors, la société prévoyant d'étendre son portefeuille de centres d'opérations en Inde et aux Philippines. Le géant de Palo Alto prévoit également de créer plus d'emplois aux États-Unis, avec le lancement d'une toute nouvelle installation au Mississippi. Le résultat final de toute cette expansion? Troy Dickerson de Google suggère que l'entreprise créera 3 800 nouveaux emplois grâce au programme au cours de la prochaine année, en plus des 1 000 agents de support client déjà employés par Google.

Dickerson a également pris le temps de se vanter de la rémunération et des avantages sociaux de pointe que Google offre à ses agents de support client, avec "trois semaines de vacances payées, jusqu'à 22 semaines de congé parental payé et des soins de santé complets (couverture médicale, dentaire et visuelle). ). " Un incontournable de l'expérience idyllique des employés de Google, ils auront également accès à des repas gratuits au travail.