Google souhaite à nouveau faire affaire avec Huawei – .

Le Mobile World Congress pourrait être annulé, mais plusieurs entreprises de l’industrie ont annoncé de nouveaux produits cette semaine, notamment le plus grand fabricant de smartphones en Chine et le deuxième plus grand fournisseur mondial de téléphones portables. Huawei a dévoilé une toute nouvelle version du Mate X pliable qui nous a impressionné l’année dernière, qui est meilleure à tous égards que son prédécesseur (à l’exception du logiciel). Huawei n’a toujours pas le droit de travailler avec des sociétés de technologie américaines, donc le Mate Xs est livré sans applications Google préchargées, tout comme la série Mate 30 avant lui.

De plus, la marque Huawei de Huawei a également lancé lundi de nouveaux combinés Android, dont un phare 5G et un téléphone milieu de gamme. Les deux sont livrés sans applications Google préinstallées. Quelques jours avant les nouvelles annonces Huawei et Honor, Google a finalement expliqué pourquoi les téléphones Huawei sont livrés sans applications Google. Mais il s’avère que Google cherche déjà à obtenir la permission officielle de la Maison Blanche pour travailler à nouveau avec Huawei – bien que ce ne soit pas exactement clair.

Un dirigeant de Huawei en Autriche a déclaré il y a quelques semaines que Huawei ne reviendrait pas à Google même si l’interdiction était levée. Huawei est ensuite revenu sur ces commentaires pour suggérer le contraire, sans rien s’engager. Dans le même temps, Huawei est prêt à consacrer des milliards de dollars au développement de sa boutique AppGallery et de ses propres applications qui seront préchargées sur les téléphones Android, qui seront déployées sur le système d’exploitation Android open source de Google. Nous avons expliqué à l’époque que, si elle réussissait, cette entreprise pourrait sérieusement nuire à Google et convaincre les autres de faire de même. Le même Huawei s’est associé à d’autres fabricants de smartphones chinois pour mettre en place et déployer une alternative à Google Play.

Des informations provenant de deux sources distinctes, dont Finanzen en langue allemande et le blog espagnol MarketingDirecto, indiquent que Google a demandé à la Maison Blanche la permission de travailler avec Huawei. Le premier note que Sameer Samat de Google n’a pas fourni d’informations sur le moment où la Maison Blanche décidera. Et c’est tout ce que nous savons de cette évolution pour le moment.

Cela semble être la première fois que Google exprime son intérêt à travailler avec Huawei, mais nous ne savons pas quoi en penser. Google cherche-t-il à obtenir l’autorisation d’installer ses applications sur les appareils Android fabriqués par Huawei? Ou s’agit-il simplement de fournir le support nécessaire pour Android AOSP?

Cependant, des rapports récents ont indiqué que l’administration Trump pourrait demander des restrictions supplémentaires contre Huawei. Google pourrait simplement chercher à faire en sorte qu’il puisse encore faire affaire avec le plus grand fabricant de smartphones en Chine à l’avenir, surtout si l’interdiction ne devrait pas disparaître de sitôt.

Ce qui est certain, c’est que les États-Unis ont accordé une prolongation de 45 jours pour permettre à certaines entreprises américaines de travailler avec Huawei. La série d’extensions a suivi l’interdiction de l’année dernière, la dernière ayant expiré le 16 février.

Source de l’image: Julien de Rosa / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

