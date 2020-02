Google Stadia ajoute la prise en charge du Galaxy S20, du ASUS ROG Phone II et de 18 autres téléphones (mise à jour: en direct)

Google Stadia est sorti de la phase pilote, mais il n’a pas encore atteint son plein régime. D’une part, son niveau gratuit ne fait que commencer à augmenter. De plus, la liste des appareils compatibles n’a pas encore été élargie – ce qui est le plus irritant dans la catégorie des smartphones. Eh bien, à partir du 20 février, ce réseau sera élargi, car le service de streaming de jeux a annoncé la prise en charge des appareils mobiles non Pixel.

Le nouveau catalogue ne couvre que trois marques – Asus, Razer et Samsung – mais le degré de compatibilité est assez impressionnant: avec ces téléphones Galaxy, nous parlons de prise en charge pour les quatre dernières années de modèle.

Voici la liste complète:

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy S8 Active

Galaxy Note8

Galaxy S9

Galaxy S9 +

Galaxy Note9

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 +

Galaxy Note10

Galaxy Note10 +

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Téléphone Razer

Razer Phone 2

Téléphone ASUS ROG

ASUS ROG Phone II

C’est un peu décevant de voir que certaines des autres grandes marques ainsi que d’autres marques de niche fortes restent hors de la boucle – LG et OnePlus sont de bons exemples – et aussi un peu triste de voir l’inclusion de Razer, qui ne ressemble pas à il s’engage à produire un troisième téléphone. Mais la tente de Samsung en ce qui concerne leur public de smartphones est grande et large, donc Stadia a définitivement fait un net pas en avant.

Vous pouvez actuellement jouer sur Stadia via les téléphones Pixel 2, 3 et 4, Chromecast Ultra et sur le Web si vous ne disposez pas de ces appareils. Venez jeudi, cependant, attendez-vous à ce que la piscine soit un peu plus encombrée.

L’équipe Stadia affirme que la prise en charge de plus de téléphones est désormais en ligne. Si vous possédez l’un des nouveaux appareils compatibles, essayez-le.