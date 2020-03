Google Stadia: coût de l’abonnement, liste des jeux, jeux gratuits, exigences de compatibilité, etc. (mise à jour: jeux gratuits d’avril)

À l’automne 2018, Google a fait connaître son intérêt pour les jeux avec Project Stream, une version bêta qui permet aux utilisateurs de jouer à Assassin’s Creed Odyssey haut de gamme à partir d’un humble onglet Chrome. Le printemps suivant, il a annoncé Stadia, une plate-forme de jeu complète qui exploiterait les prouesses informatiques et de mise en réseau de la société pour fournir aux utilisateurs un accès aux jeux sans matériel de jeu dédié requis. Ce service est disponible maintenant (dans une capacité limitée), et il reçoit beaucoup d’attention – à la fois positive et négative. Alors, quel est le problème? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Google Stadia?

Stadia est la plate-forme de jeu en nuage de Google. Si vous n’êtes pas familier avec le concept, les jeux en nuage déchargent les tâches lourdes normalement effectuées par une console de jeu ou un PC costaud sur les serveurs des centres de données. Vos pressions sur les boutons sont envoyées à ces serveurs, qui renvoient ensuite la vidéo du jeu. C’est un peu comme YouTube, mais vous contrôlez directement ce que vous voyez en temps réel.

Google Stadia fonctionne-t-il assez bien pour jouer?

En un mot, oui. J’ai passé du temps avec Stadia presque tous les jours depuis son lancement, et cela fonctionne remarquablement bien sur le Wi-Fi de ma maison (bien que l’Internet du café soit généralement assez risqué). Dans les tests de Digital Foundry, il a constaté que, même si l’expérience Stadia n’est pas aussi réactive (ou graphiquement riche) que celle de l’exécution de jeux localement sur un PC haut de gamme – Stadia a introduit environ 30 millisecondes supplémentaires de latence dans le test – 50 millisecondes de décalage d’entrée en moins sur Stadia que sur Xbox One X dans des circonstances idéales.

Cela n’a cependant pas été l’expérience universelle; de nombreux utilisateurs signalent un décalage d’entrée “injouable”. Il existe d’innombrables facteurs qui peuvent influencer l’expérience: la vitesse et la qualité de votre connexion, votre routeur Wi-Fi, les interférences locales, la proximité d’un centre de données Stadia, et cetera, et cetera. Si vous ne savez pas si votre configuration fonctionnera avec Stadia, le test de vitesse officiel de Google est un bon point de départ. Si vous êtes toujours sceptique, attendez d’essayer le niveau gratuit plus tard cette année (plus à ce sujet plus tard).

Quelles sont les exigences de connexion et de matériel de Stadia? Quels appareils sont compatibles?

Pour la vitesse de connexion, la barre d’entrée est étonnamment basse: Google recommande une vitesse minimale de 10 mégabits par seconde pour jouer en 720p à 60 images par seconde. Si vous souhaitez jouer en 4K avec un son surround, vous aurez besoin d’une vitesse de téléchargement qui reste constamment supérieure à 35 mégabits par seconde. Ce paramètre de qualité supérieure peut consommer jusqu’à 20 gigaoctets de bande passante par heure, donc toute personne ayant un plafond de données devrait probablement réfléchir avant d’investir.

Stadia fonctionnera dans le navigateur Chrome sur pratiquement n’importe quel ordinateur: Windows, Mac, Chromebook, peu importe. Jusqu’à récemment, si vous vouliez jouer sur un ordinateur de poche, vous aviez besoin d’un téléphone Pixel récent, mais la prise en charge officielle d’appareils supplémentaires de Samsung, Razer et Asus a été ajoutée en février. Bien que vous puissiez utiliser le point d’accès de votre téléphone pour alimenter une session Stadia sur un autre appareil, vous ne pouvez pas jouer en utilisant les données mobiles sur le téléphone lui-même, quelle que soit la force de votre connexion – sur mobile, c’est uniquement le Wi-Fi.

Fondamentalement, toute manette moderne fonctionne sur mobile ou sur ordinateur, et l’interface utilisateur du jeu sera mise à jour pour afficher les bons boutons lors de l’utilisation de certains manettes de jeu comme DualShock 4 et Nintendo Switch Pro Controller. Vous pouvez également utiliser votre souris et votre clavier pour jouer sur votre ordinateur. Cependant, si vous jouez sur votre téléviseur à l’aide d’un Chromecast Ultra, vous devez utiliser le contrôleur Stadia d’origine.

Quelle est la qualité graphique de Stadia?

Les jeux peuvent fonctionner jusqu’à 4K et 60 images par seconde, mais pas tous; notamment, Destiny 2 fonctionne à 1080p avec une fidélité graphique à peu près égale aux paramètres PC moyens. Red Dead Redemption 2 fonctionne à 1440p et en 30 images par seconde. Les deux sont mis à l’échelle vers 4K – ce qui signifie que bien que ces jeux soient légèrement meilleurs que ce que leurs résolutions suggèrent, ils ne sont pas disponibles en 4K “vrai”. En général, la sortie n’est pas aussi de haute qualité qu’elle le serait d’un PC de jeu de premier plan – et considérant que Phil Harrison de Google a affirmé dans un tweet en octobre que “tous les jeux au lancement prennent en charge 4K”, ce n’est pas génial. Dans une déclaration à Eurogamer, Google a déclaré que les outils pour 4K sont là, mais qu’il appartient aux développeurs de les mettre en œuvre. Il a également déclaré que les performances devraient s’améliorer avec le temps: “Nous nous attendons à ce que de nombreux développeurs puissent, et dans la plupart des cas, continuent d’améliorer leurs jeux sur Stadia.”

Combien coûte Google Stadia?

Pour accéder à Stadia dès maintenant, vous devrez choisir le pack Premiere Edition qui comprend le contrôleur Stadia, un Chromecast Ultra et trois mois d’accès à Stadia Pro – à la fois pour vous et pour un ami. Le kit coûte 129 $. Une fois la période d’essai de trois mois terminée, Pro coûte 10 $ par mois. Ces 10 $ vous offrent un streaming 4K (le cas échéant), un son surround 5.1, des réductions sur certains titres et l’accès à une sélection croissante de jeux gratuits. La plupart des jeux doivent être achetés à la carte, et ils sont généralement au prix fort.

En 2020, Google devrait ajouter un niveau de base sans abonnement à Stadia. Sur ce plan, vous paierez le prix fort pour les jeux auxquels vous voulez jouer et pourrez les diffuser en 1080p sur n’importe quel appareil compatible. Il n’y a pas de rabais ou de jeux gratuits, mais il n’y a pas de matériel à acheter ni de frais récurrents non plus. Nous ne savons pas encore exactement quand le plan gratuit sera disponible, mais les comptes Stadia sur Pro de Founders ou Premiere Editions seront convertis en comptes gratuits qui conservent l’accès aux jeux achetés une fois les essais expirés, avant même la disponibilité générale du niveau gratuit.

Jeux gratuits inclus avec Stadia Pro

Stadia propose gratuitement une sélection de jeux aux abonnés Pro. Ces jeux changent tous les mois, mais une fois que vous avez “réclamé” un jeu gratuit, il vous appartient tant que vous êtes abonné à Stadia Pro. Si votre abonnement Pro expire, vous perdrez l’accès, mais vous récupérerez les titres réclamés une fois que vous aurez réinstallé. Google semble supprimer la possibilité de revendiquer des titres selon un calendrier irrégulier; certains jeux ne peuvent être réclamés que pendant un mois à la fois, tandis que d’autres comme Destiny 2 et Farming Simulator ont eu des séjours de plusieurs mois.

Destiny 2: la collection

Farming Simulator 19: Platinum Edition

Ajouté décembre 2019, supprimé mars 2020

la grille

Gylt

Metro Exodus

Ajouté février 2020, à supprimer avril 2020

Rise of the Tomb Raider: Célébration de 20 ans

Ajouté janvier 2020, supprimé février 2020

Samurai Shodown

Ajouté novembre 2019, supprimé février 2020

Collection Serious Sam

Spitlings

Piles sur piles (sur piles)

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest

Thumper

Ajouté janvier 2020, à supprimer avril 2020

Tomb Raider: Definitive Edition

Ajouté décembre 2019, supprimé janvier 2020

Où acheter Google Stadia?

À partir de maintenant, vous ne pouvez accrocher Stadia directement depuis Google. Si un ami a acheté un Founders ou Premiere Edition, vous pouvez lui demander un Buddy Pass pour tester le service. Il semble probable que vous pourrez éventuellement acheter des kits et des contrôleurs auprès des détaillants habituels de Google, Best Buy, Target, Walmart, etc. – mais nous ne savons pas si ou quand ce sera le cas.

Comme les nouvelles de Stadia continuent de se développer, ce billet sera mis à jour régulièrement. N’oubliez pas de vérifier régulièrement pour rester à jour sur la plate-forme de jeux de Google.