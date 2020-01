Google Stadia est à la traîne, se déconnecte ou ne fonctionne pas? Voici comment y remédier

Google Stadia a été la première solution de jeu en nuage à atteindre le marché de masse, mais ce n’était pas exactement un déploiement en douceur. Les plaintes des utilisateurs concernant le retard de Stadia, la latence d’entrée, les déconnexions, l’utilisation excessive des données et d’autres problèmes tourmentaient les premières critiques, même lorsqu’elles étaient jouées sur une connexion Internet décente.

La bonne nouvelle est que bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus en quelques étapes simples. Google Stadia ne fonctionne-t-il pas pour vous? Voici comment tirer le meilleur parti de Google Stadia et résoudre les problèmes courants.

Comment corriger le retard et la latence d’entrée de Google Stadia

La latence d’entrée et le décalage visuel ont un impact énorme sur votre expérience pendant le jeu, et pour que le jeu dans le cloud fonctionne, il doit minimiser autant que possible le retard naturel. Avec des serveurs à des dizaines ou des centaines de kilomètres, cela peut sembler impossible, mais il est certainement possible d’obtenir une expérience proche de la console de Google Stadia.

Nous n’allons pas entrer dans des nombres spécifiques de retards de ms, parce que la sensation sera différente pour chaque personne. Le délai d’entrée presque instantané ne compensera pas le fait que votre cerveau met plus de 200 ms à réagir à ce qu’il voit.

Avec cela à l’écart, voici une liste des mesures que vous pouvez prendre pour réduire le décalage et la latence d’entrée lors de l’utilisation de Google Stadia.

Utilisez une connexion Internet filaire

En supposant que votre connexion Internet à domicile est à la hauteur (vous pouvez le vérifier ici), le passage à une connexion filaire augmentera instantanément vos vitesses et améliorera votre expérience lorsque vous utilisez Google Stadia. Branchez simplement un câble Ethernet sur votre PC, ordinateur portable, Chromebook ou Chromecast Ultra (le port est dans le chargeur) et cela devrait réduire considérablement la latence visuelle et d’entrée.

Mettez votre téléviseur en mode jeu

Si vous rencontrez un décalage lors de la lecture sur un Chromecast Ultra branché sur votre téléviseur, il est possible que le problème réside dans les paramètres de votre téléviseur. La plupart des téléviseurs modernes ont un réglage de latence ultra-faible spécialement conçu pour les jeux. Généralement, cela se fait au détriment du post-traitement intégré de votre téléviseur dans les images, mais cela vaut largement la peine de corriger la latence d’entrée lors de l’utilisation de Google Stadia.

Activez le paramètre Gaming Preferred de votre routeur

Il n’est pas disponible sur tous les routeurs, mais de nombreux modèles ont un paramètre qui donne la préférence à un périphérique spécifique sur le réseau. Cela est particulièrement facile si vous disposez de Google WiFi ou Nest WiFi, qui ont tous deux une bascule simple pour réserver la bande passante pour le streaming de jeux.

Vous pouvez trouver cette bascule dans l’application Google Home. Choisir Wifi, puis Réglages, puis activez Jeux préférés. Notez que cela peut avoir un effet néfaste sur d’autres appareils sur le réseau pendant que vous diffusez des jeux sur Stadia.

Rapprochez-vous de votre routeur

Si l’utilisation d’un câble est hors de question, se rapprocher de votre routeur peut atténuer de nombreux problèmes liés à la connectivité WiFi inégale. Cela est vrai que vous utilisiez un Chromecast, un ordinateur ou un smartphone. De grandes distances, des murs et d’autres types d’interférences réduiront la fiabilité de votre connexion, alors essayez au moins de rester à portée de vue de votre routeur (mais au moins à quelques mètres).

Utilisez la bande 5 GHz de votre routeur

De nombreux routeurs modernes ont deux bandes disponibles: 2,4 GHz et 5 GHz. L’utilisation de la bande 5 GHz fournira une connexion beaucoup plus rapide sur de courtes distances (voir ci-dessus) et améliorera votre expérience de jeu.

Pour les personnes légèrement plus techniquement capables, assurez-vous que le trafic dans les ports 44700 – 44899 (TCP et UDP) n’est pas bloqué par votre routeur, VPN ou pare-feu. Stadia les utilise pour le streaming de jeux, bien que les ports exacts puissent changer à l’avenir.

N’utilisez pas de souris et de clavier

Celui-ci peut sembler une préférence personnelle, mais Google Stadia est vraiment conçu pour être utilisé avec un contrôleur. Que ce soit la manette officielle Stadia ou toute autre manette de jeu prise en charge, les jeux sont tout simplement plus fluides. En effet, les commandes de la souris et du clavier sont plus strictes et plus précises, de sorte que toute latence d’entrée supplémentaire semble choquante.

Les contrôleurs Bluetooth sont pratiques, mais il y a un niveau de latence supplémentaire lors de leur utilisation. Pour cette raison, il est préférable d’utiliser une connexion USB si elle est disponible.

Réduisez la tension du réseau

Si vous vivez dans une maison avec de nombreuses autres personnes, il est probable que votre réseau ne fonctionne pas à des vitesses optimales. La diffusion de vidéo ou de musique, le téléchargement de fichiers ou même le simple fait de connecter plusieurs appareils en même temps peuvent mettre à rude épreuve votre connexion et entraîner un ralentissement ou un bégaiement de Google Stadia.

Suspendez les téléchargements ou arrêtez de diffuser du contenu pour libérer de la bande passante et vous devriez voir une augmentation significative des performances. Si la bande passante est toujours un facteur limitant, envisagez d’augmenter vos vitesses avec un nouveau plan haut débit.

Utiliser le mode navigation privée dans Chrome

Stadia est uniquement disponible sur Google Chrome pour les utilisateurs sur PC. Si de nombreuses extensions sont installées, certaines d’entre elles peuvent interférer involontairement avec le service.

C’est le plus souvent le cas des bloqueurs de publicités. Passez en mode navigation privée pour votre prochaine session de jeu et voyez si cela améliore votre situation. Une fois que vous avez identifié l’extension incriminée, désactivez-la lorsque vous utilisez Stadia.

Ajustez les paramètres Stadia dans l’application

Si tout le reste échoue, il existe un dernier moyen sûr d’améliorer la latence dans Google Stadia: réduire la qualité du flux. Vous ne pouvez le faire que via l’application Stadia. Appuyez sur l’icône dans le coin supérieur droit, puis Utilisation et performances des données. Ici, vous pouvez passer à Équilibré ou même Utilisation limitée des données si vous êtes d’accord avec le gameplay 720p.

Une autre option pour les abonnés Stadia Pro est de désactiver le HDR. C’est dans le même menu de paramètres que ci-dessus, sous Afficher. Le désactiver peut améliorer la latence avec un coût mineur pour la qualité visuelle. Quelles que soient les options que vous choisissez, vous devrez redémarrer tous les jeux auxquels vous jouez actuellement pour que les modifications prennent effet.

Google Stadia ne fonctionne pas? Comment réparer les déconnexions de Google Stadia

Si vous êtes un acheteur de Stadia Founder’s Edition ou Premiere Edition, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré au moins une déconnexion de Google Stadia au cours des derniers mois. Cela pourrait signifier la fin brutale d’une session de jeu ou. pire encore, le jeu continue de jouer mais votre contrôleur Stadia se déconnecte lorsque votre personnage est mutilé par les ennemis.

Dans la plupart des situations, cela est dû à votre connexion Internet. Tous les correctifs de connexion de la section précédente ci-dessus s’appliquent, mais vous obtiendrez les meilleurs résultats en connectant simplement un câble Ethernet ou en libérant de la bande passante sur votre réseau. Si votre réseau est régulièrement peu fiable, il est possible que Stadia ne soit pas une bonne solution pour vous.

Cependant, il y a quelques autres choses que vous pouvez essayer lorsque les jeux Google Stadia ou le contrôleur se déconnectent, que nous avons énumérés ci-dessous.

Déconnectez les Chromecasts supplémentaires de votre réseau

Si votre domicile possède deux ou trois Chromecast Ultras différents connectés au même réseau, cela peut entraîner des problèmes avec Google Stadia. Essayez de déconnecter les Chromecasts que vous n’utilisez pas activement et cela pourrait résoudre le problème.

Réinitialiser les paramètres d’usine de votre contrôleur Stadia

La configuration de votre nouveau contrôleur Stadia est assez facile, mais si vous avez fait des erreurs dans le processus, cela peut être difficile à corriger. Vous ne pouvez pas modifier exactement les informations de connexion WiFi sur le contrôleur, mais vous pouvez les réinitialiser aux paramètres d’usine et recommencer.

Pour réinitialiser les paramètres d’usine de votre contrôleur Stadia, maintenez simplement Assistant Google et Capturer (les deux plus proches du milieu) simultanément pendant six secondes. Le contrôleur vibre une fois, ce qui signifie qu’il est prêt à redémarrer le processus de configuration.

Contactez Google Stadia pour obtenir de l’aide

Si vous rencontrez des déconnexions fréquentes du contrôleur Stadia et que rien ne résout le problème, il est possible que votre contrôleur soit défectueux. Contactez le service d’assistance officiel de Google Stadia pour plus d’informations sur l’obtention d’un remplacement.

C’est tout pour notre regard sur les problèmes de Google Stadia et notre guide de dépannage! Nous ne manquerons pas de maintenir cette page à jour avec les derniers correctifs pour le retard de Stadia, la latence d’entrée et les déconnexions dans les mois à venir.