Google Stadia est maintenant accessible à tous et vous pouvez obtenir Stadia Pro gratuitement pendant 2 mois

Près de cinq mois après son lancement, il y aura enfin un essai gratuit de Google Stadia. Google a annoncé aujourd’hui qu’il offrira deux mois gratuits d’accès Stadia Pro aux 14 pays actuellement pris en charge pour le service de streaming de jeux. Cette offre d’essai gratuit de Stadia commencera à être déployée aujourd’hui et sera entièrement disponible dans les prochaines 48 heures, vous devrez donc peut-être attendre quelques heures avant que l’essai gratuit ne soit disponible dans votre région.

Les deux mois gratuits de Stadia Pro comprendront un accès gratuit à neuf jeux, notamment:

Collection Serious SamSpitlingsStacks On Stacks (On Stacks) GRIDDestiny 2: The CollectionThumperGyltSteamWorld Dig 2SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Les utilisateurs pourront également acheter des jeux supplémentaires pour jouer sur leur compte Stadia, y compris le récent Doom Eternal. Une fois l’essai gratuit terminé, les utilisateurs peuvent continuer à accéder à Stadia Pro pour 9,99 $ par mois. Vous pouvez choisir d’annuler votre abonnement Stadio Pro à tout moment avant la fin de l’essai gratuit et ne rien payer (à l’exception des jeux supplémentaires qu’ils ont choisi d’acheter).

Comment obtenir l’offre d’essai gratuit de Google Stadia

Une fois l’offre d’essai gratuite de Stadia Pro en ligne, accédez à Stadia.com et inscrivez-vous avec votre compte Gmail, puis installez l’application Stadia pour Android ou iOS. L’application est utilisée pour terminer le processus d’inscription, ainsi que pour réclamer vos jeux gratuits et acheter des jeux supplémentaires.Après cela, vous pouvez commencer à diffuser des jeux Stadia tant que vous avez un appareil compatible. Les propriétaires de tablettes PC et Chrome OS peuvent se rendre sur Stadia.com et commencer à jouer avec une souris et un clavier ou leur contrôleur de jeu préféré. Les utilisateurs de smartphones Pixel ou de téléphones Android pris en charge peuvent également jouer avec un contrôleur via Wi-Fi.

Google réduit sa résolution vidéo Stadia par défaut à 1080p

Google a également annoncé que la résolution vidéo par défaut des jeux de streaming Stadia a été temporairement réduite de 4K à 1080p. Cela est probablement dû à la préoccupation du trafic Internet plus lourd causé par le nombre élevé de personnes restant à la maison en raison de l’épidémie actuelle de coronavirus. Google a pris une décision similaire pour ses services YouTube sur plusieurs marchés. Les utilisateurs peuvent revenir à la résolution 4K dans les paramètres de leur application Stadia.

Allez-vous essayer gratuitement Google Stadia?

