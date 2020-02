Google Station, qui exploitait des points d’accès Wi-Fi gratuits dans 9 pays, prend fin

Google a contribué à étendre l’accès gratuit et rapide à Internet dans les pays en développement grâce à son programme Station. En s’associant à des FAI locaux, le géant de la recherche a pu financer des centaines de hotspots Wi-Fi publics dans neuf pays. Mais aujourd’hui, l’entreprise a décidé de conclure le programme dans certains pays.

Dans les publications de ses blogs indiens, latino-américains et thaïlandais, Google a déclaré que la société avait trouvé les stations difficiles à développer. De plus, depuis le lancement du programme en 2015, le service sans fil grand public est devenu meilleur et moins cher et de plus en plus d’entreprises comblent les lacunes avec une connexion Wi-Fi gratuite.

“L’Inde, en particulier, compte désormais parmi les données mobiles par Go les moins chères au monde”, indique le blog de Google Inde, “les prix des données mobiles ayant diminué de 95% au cours des 5 dernières années …”

La société a annoncé qu’elle transférerait les opérations de hotspot à ses partenaires locaux au Brésil, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Nigéria, aux Philippines, en Afrique du Sud, en Thaïlande et au Vietnam. TechCrunch et TechCentral ont confirmé que les partenaires RailTel en Inde et Think WiFi en Afrique du Sud continueront – les stations n’avaient été lancées dans ce pays qu’il y a seulement trois mois.

Google a d’autres projets pour améliorer la connectivité et la productivité dans les régions en développement grâce à son initiative Next Billion Users et à des side-cars tels que le service cellulaire Loon, distribué par ballon.