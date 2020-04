Google supprime son tableau de distribution Android

Le tableau de distribution Android de Google – qui nous permet de savoir quel pourcentage d’utilisateurs exécute chaque version Android – utilisé pour recevoir des mises à jour tous les mois environ. Malheureusement, le graphique n’a pas vu de mise à jour depuis près d’un an. Selon 9to5Google, Google a maintenant complètement retiré le graphique du Web, nous laissant tous dans l’ignorance de la raison.

Google a au moins affiché un avis à l’emplacement habituel du tableau de distribution nous indiquant de trouver les informations de version de la plate-forme dans Android Studio. Nous ne savons pas officiellement pourquoi Google a choisi cette voie, mais cela a du sens. Ces chiffres ne sont vraiment utiles que pour les développeurs, donc faire d’Android Studio l’emplacement idéal pour voir la distribution des versions n’est pas trop fou.

Les numéros de distribution du graphique n’ont jamais non plus été exactement à la place de Google. Les anciennes versions d’Android comme Marshmallow représentent encore plus de 15% de la part de marché. Apple a même utilisé le tableau pour affirmer que les appareils iOS étaient plus à jour que leurs concurrents Android, même si ce n’était pas une comparaison équitable. De nombreux appareils Android occupent divers créneaux que les combinés iOS ne peuvent pas ou ne peuvent pas, donc tous les smartphones Android n’ont pas besoin des logiciels les plus récents et les plus performants.

9to5Google s’est lancé dans Android Studio pour vérifier la situation de manière plus approfondie. Les chiffres de distribution que Google fournit aux développeurs indiquent les pourcentages de distribution cumulés. Cela permet aux développeurs de savoir quel pourcentage d’utilisateurs mondiaux d’Android ils perdront avec chaque nouvelle version d’Android s’ils prennent en charge une ancienne. Ce type d’informations est plus pratique qu’un simple graphique circulaire.

Google fournit également plus d’informations qui nous donnent une meilleure idée de la part de marché réelle de la version Android. Selon les recherches de 9to5Google, Android 10 ne détient que 8,2% de part de marché, contre Android Pie 10,4% en mai 2019. Android 10 a encore un mois pour combler la différence, et puisque Android Pie vante actuellement la plus grande part de marché à 31,3%, il est toujours possible qu’Android 10 rattrape son retard si suffisamment de personnes se mettent à jour.

Google n’a pas fait de déclaration officielle à ce sujet, et lorsqu’on lui a demandé, il nous a simplement indiqué des instructions sur le site concernant l’utilisation d’Android Studio à l’avenir.