Google Tangi est une nouvelle application pour les vidéos explicatives abrégées

Qu’il s’agisse de cuisine, de beauté ou de rénovation, YouTube est devenu au fil des ans la plate-forme incontournable pour les didacticiels et autres guides. Mais Google pense que ce type de contenu pourrait nécessiter sa propre maison, il a donc lancé Tangi.

Tangi est une application expérimentale issue de son laboratoire Area 120, et elle héberge des guides vidéo courts et des clips pratiques. La société de recherche affirme que le nom de Tangi vient des “mots TeAch et GIve et” tangible “- des choses que vous pouvez faire.”

Les vidéos de la nouvelle plateforme ont une limite de 60 secondes et sont divisées en catégories Art, Cuisine, Bricolage, Mode et beauté et Style de vie. Il n’y a pas encore de section Technologie, vous devrez donc chercher ailleurs (par exemple YouTube) si vous souhaitez rooter votre téléphone ou réparer votre écran, par exemple.

Un autre problème est que l’application mobile n’est disponible que pour iOS, les utilisateurs d’Android devant se contenter du site Web. Google l’a déjà fait, mais il est toujours étrange de le voir ignorer sa propre plate-forme mobile.

Le format abrégé de Tangi est cependant assez intrigant, surtout lorsque certains didacticiels vidéo durent 20 minutes ou plus et mettent du temps à arriver au point. Mais vous devez vous demander si cette plate-forme peut coexister avec YouTube et sa grande variété de clips en premier lieu. En outre, la nature abrégée signifie que vous pourriez manquer de nombreuses étapes / détails, vous obligeant à visiter YouTube de toute façon.

Google a également la réputation de lancer des applications et des services, puis de les tuer un peu plus tard, alors qui sait si ce sera encore dans environ un an. Mais c’est probablement pourquoi il s’agit d’une application expérimentale plutôt que d’une version complète, permettant à Google d’évaluer les réactions et le comportement des utilisateurs avant de décider de la prochaine étape.

Voyez-vous un potentiel à Tangi? Donnez-nous votre réponse dans la section commentaires!