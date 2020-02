Google taquine par erreur Android 11 avant de supprimer la page d’aperçu

Un nouvel aperçu pour les développeurs Android est-il en cours? Le site Web de Google dédié aux aperçus Android semblait certainement le suggérer plus tôt dans la journée, les gens d’Android Police ayant attrapé plusieurs références au successeur d’Android 10 sur la page.

Bien sûr, puisque la société n’a pas encore fait d’annonce officielle sur ce problème, le changement était presque certainement une erreur de la part de quelqu’un, et Google a maintenant supprimé la page d’aperçu du développeur Android dans son intégralité. Aller sur le lien vous redirige maintenant vers la page développeur pour Android 10.

Mais, bien sûr, étant les bons journalistes de nos amis d’Android Police, ils ont des reçus:

On ne sait pas si une nouvelle prévisualisation pour développeur arrivera bientôt ou si tout cela n’était qu’une grosse erreur. L’année dernière, le premier Developer Preview pour Android 10 a été supprimé début mars. Il est donc possible que les gens de Google mettent simplement les choses en place pour une sortie éventuelle le mois prochain. Pendant que la page était affichée, tous les liens pour les nouvelles fonctionnalités faisaient toujours référence à Android 10, par exemple.

D’un autre côté, Google pourrait déplacer un peu son calendrier cette année et prévoit de publier la Developer Preview pour Android 11 un mois plus tôt qu’auparavant. C’est difficile à dire à ce stade, et bien sûr, Google ne va probablement pas clarifier la confusion tant qu’il ne se sentira pas bien et prêt.

Pour l’instant, nous devrons nous contenter des quelques références que nous avons aux nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur Android dans les prochains mois. Il s’agit notamment des API pour les fichiers pliables (comme prévu), des extensions Vulkan et bien sûr, plus de fonctionnalités de confidentialité. Espérons que nous le saurons plus tôt que tard.

