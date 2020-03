Google teste le bouton d’image dans l’image dans les commandes multimédias de Chrome

À la fin de l’année dernière, Google a officiellement annoncé les contrôles de lecture des médias pour Chrome après avoir été repérés lors de tests dans Chrome Canary. Ensuite, l’entreprise ne l’a déployé qu’en janvier. Maintenant, Google teste un ajustement semblable à Android pour ces contrôles: un nouveau bouton d’image dans l’image.

Commandes de lecture multimédia sur YouTube avec le bouton image dans l’image.

Lors de nos tests, la nouvelle fonctionnalité est en ligne et activée dans la dernière version de Chrome Canary, sans avoir à activer de drapeaux séparés, et fonctionne comme vous vous en doutez. Dans les commandes de lecture multimédia, un nouveau bouton d’image dans l’image apparaît à droite des commandes multimédias habituelles. Cliquez dessus et votre vidéo s’ouvre dans une superposition dans le coin. Nous ne savons pas si la fonctionnalité est disponible sur toutes les plateformes, et elle peut ne pas apparaître pour toutes les sources de vidéo, mais elle fonctionne dans nos tests avec YouTube.

Image dans l’image en action via les commandes de lecture.

L’image dans l’image n’est pas en soi une nouveauté pour Chrome ou YouTube sur le bureau. Pour ce dernier, un “mini-joueur” a été un ajout officiel au cours des deux dernières années, et Chrome prend en charge l’incrustation d’image depuis la version 69 (via un menu contextuel maladroit avec un clic droit difficile d’accès sur des sites comme Youtube). Cela ressemble plus à l’extension officielle d’image dans l’image de Chrome fournie par Google – elle a même la même icône, en fait.

Si vous êtes curieux de le vérifier, la fonctionnalité devrait être disponible dans la dernière version canarienne de Chrome. Nous avons vérifié sa présence sur MacOS et un pronostiqueur l’a signalé en direct sur Windows – votre kilométrage peut varier pour d’autres plates-formes.