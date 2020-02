Google teste le geste de double pression à l’arrière des téléphones Pixel

Google propose déjà des gestes d’empreintes digitales sur ses anciens téléphones Pixel et des gestes Motion Sense sur sa série Pixel 4. Mais il semble que l’entreprise teste une autre fonctionnalité liée aux gestes sur sa série Pixel.

XDA-Developers a repéré et activé un nouveau système de gestes nommé “Columbus” dans l’aperçu du développeur Android 11 pour les téléphones Pixel. Le système vous permet de faire un double clic sur le dos d’un téléphone Pixel pour contrôler diverses fonctions.

Selon le point de vente, le geste de double pression vous permet de désactiver les minuteries, de répéter les alarmes, de lancer la caméra / l’Assistant Google, de lire ou de suspendre les médias, de réduire la barre d’état, de couper les appels entrants, d’annuler les notifications et de lancer une “action sélectionnée par l’utilisateur” . ” Découvrez un GIF de la fonctionnalité ci-dessous, gracieuseté de XDA.

Google met apparemment en œuvre plusieurs mesures pour empêcher l’activation accidentelle de la fonctionnalité, en tenant compte de l’état de charge et d’autres facteurs. Le point de vente a également noté une référence à la formation gestuelle associée à l’application Paramètres, suggérant un processus de configuration pour la fonctionnalité.

Fonctionnement de Motion Sense sur le Pixel 4

Mieux encore, il est confirmé que le geste de double pression fonctionne sur les Pixels plus anciens en plus de la série Pixel 4. Donc, Google utilise probablement l’accéléromètre et le gyroscope pour activer cette fonctionnalité plutôt que du matériel exotique comme Motion Sense. Cela signifie théoriquement que Google pourrait apporter la fonctionnalité finale à d’autres téléphones Android en général, mais c’est probablement une capacité exclusive de Pixel pour l’instant.

Nous sommes heureux de voir un autre système de raccourcis arriver sur les téléphones Android en tout état de cause, suivant les traces des gestes du scanner d’empreintes digitales, des compressions Active Edge et du bouton matériel standard (par exemple, la touche Assistant Google). Mais nous espérons que Google poursuivra en permettant aux utilisateurs de remapper la fonctionnalité.

