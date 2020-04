Google teste un ajustement en forme de cœur pour découvrir les préférences de flux

Une nouvelle icône de cœur a été repérée dans Google Discover (née Feed), remplaçant le bouton précédent qui déclenchait le curseur plus / moins familier pour régler son contenu pour mieux correspondre à vos goûts. Ce n’est pas seulement un changement visuel dans l’iconographie, car appuyer sur le nouveau bouton du cœur n’ouvre aucun menu, indiquant simplement et simplement à Google que vous avez aimé un élément de contenu donné. Jusqu’à présent, le changement semble être dans des tests limités.

Ci-dessus à gauche: L’ancien bouton. Ci-dessus à droite: Le nouveau bouton en forme de coeur. Au dessous de: Le curseur plus / moins actuel.

Comme mentionné, le bouton du cœur est plus qu’un simple changement d’icône. Auparavant, appuyer sur l’icône en pointillés vous avait craché sur le tuner Plus / Moins que vous voyez juste au-dessus. Les deux options font presque exactement ce que vous attendez, en ajustant votre contenu Discover pour afficher plus ou moins tout ce que vous lui dites. Mais avec la nouvelle icône du cœur, tout ce qui se passe lorsque vous appuyez dessus, c’est que le cœur devient rouge – un indicateur que vous l’avez probablement aimé.

Appuyez dessus et le cœur devient rouge, indiquant que vous avez aimé.

Nous n’avons ce réglage en direct sur aucun de nos propres appareils, il est donc difficile de dire quelles autres choses il change, mais selon notre pronostiqueur, les options pour régler le comportement de Discover (comme marquer un sujet comme non intéressé ou mettre sur liste noire un lieu) sont toujours présent dans le menu à trois points. Mais si vous avez aimé l’apparente granularité des options Plus / Moins fournies, il semble que Google envisage de changer cela.

Si nous découvrons qu’il existe une autre différence de comportement, ou si le changement se déploie plus largement, nous vous le ferons savoir.