Google Translate 6.5 apporte un mode sombre laid à certains utilisateurs (téléchargement APK)

De nombreuses applications les plus populaires de Google ont reçu une mise à jour avec le mode sombre, mais Translate est resté une valeur aberrante jusqu’à présent. Il s’est accroché à son interface en blanc comme il l’a fait à son look obsolète de première génération Material Design. Les choses évoluent dans la version 6.5 de l’application, mais je ne dirais pas qu’elles vont dans la bonne direction. Un mode sombre a commencé à apparaître pour certains utilisateurs, mais il ressemble vraiment à un travail en cours ou au résultat de l’effort le plus faible possible.

Le nouveau mode sombre est gris et même gris très clair dans de nombreux cas. Les couleurs bleues sont partout, d’une teinte pâle ennuyeuse pour la barre de titre à une teinte cyan pour les flèches déroulantes de la langue et une teinte plus foncée pour les langues qui est presque illisible au-dessus du gris. Ensuite, il y a la carte pour les résultats de la traduction avec un bleu dense, qui ne semble pas à moitié mauvais en soi, mais ne se gèle pas bien avec le reste de l’interface.

Les écrans les plus disgracieux sont le traducteur de conversation et de conversation. Le gris délavé et le manque de contraste n’aident pas du tout. Au moins, les paramètres sont décents, pour une ou deux fois que vous le vérifiez par an.

Le mode sombre de Translate a officiellement été déployé sur iOS et il semble beaucoup plus homogène là-bas. Sur Android, il n’est activé côté serveur que pour certains utilisateurs après la mise à jour vers la version 6.5.0. Vous pouvez récupérer cela dans APK Mirror et voir s’il apparaît pour vous. Peut-être qu’il est encore en cours de test, c’est pourquoi il n’est pas encore disponible pour tout le monde. Du moins j’espère que c’est la raison, car dans son état actuel, le mode d’éclairage est plus beau.