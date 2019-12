Google Translate ajoutant le support de la carte flash pour prendre en charge des applications comme Duolingo

Il semble que Google s'efforce de rendre son application Google Translate encore plus utile non seulement pour communiquer en temps réel, mais aussi pour apprendre et améliorer ses compétences linguistiques. La société ajoute une fonctionnalité de cartes mémoire à la section des guides de conversation de l'application, selon la développeur Jane Manchun Wong, qui a fouillé et a remarqué que la fonctionnalité était testée en interne. Il n'est pas clair quand la fonctionnalité sera déployée pour les consommateurs en général, mais cela semble être un bon ajout à une application utilitaire utile.