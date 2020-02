Google Translate ajoute cinq nouvelles langues, dont le ouïghour et le turkmène

Juste un jour après que nous ayons remarqué que Google Translate sera bientôt en mesure d’enregistrer l’historique des traductions sur les comptes Google, le service est de retour dans l’actualité. Cette fois, l’équipe de Google Translate a annoncé que cinq nouvelles langues – le kinyarwanda, l’odia (oriya), le tatar, le turkmène et l’ouïghour – arrivent dans sa bibliothèque en pleine croissance.

Selon Google, les langues comme celles-ci qui n’ont pas été utilisées souvent sur le Web sont particulièrement difficiles à étudier et à déchiffrer pour sa plate-forme. Cependant, avec l’aide de la communauté Google Translate et des algorithmes d’apprentissage automatique flexibles de l’entreprise, les 75 millions de personnes dans le monde qui parlent kinyarwanda, odia (oriya), tatar, turkmène et ouïghour seront bientôt en mesure de puiser dans les ressources de Google pour comprendre les informations du monde dans leur langue maternelle.

Lorsque la prise en charge de ces langues sera officiellement disponible, elles seront disponibles dans la fenêtre de traduction de texte sur translate.google.com, ainsi que via la fonction de traduction de sites Web dans Chrome. L’ajout de kinyarwanda, odia (oriya), tatar, turkmène et ouïghour augmente la bibliothèque de Google Translate jusqu’à un grand total de 108 langues différentes.