Google travaille sur une application de messagerie «unifiée» pour affronter Microsoft Teams

Google a la réputation de lancer et d’abandonner de nombreuses applications de messagerie et de communication au fil des ans. Il semble que la société de recherche n’abandonne pas encore, car elle travaille apparemment sur une application mobile qui unifie divers services Google.

Selon The Information (paywall), citant plusieurs sources qui ont utilisé l’application ou en ont été informées, la nouvelle application devrait faire partie de sa collection G-Suite de services d’entreprise.

Les sources du point de vente indiquent que la nouvelle application “rassemble les fonctions de plusieurs applications autonomes que l’entreprise propose déjà, y compris Gmail et son service de stockage en ligne Drive”. Le site Web indique que vous pouvez également lancer l’application Google Agenda via cette nouvelle application, mais vous devez installer l’application Calendrier pour ce faire.

Annonce des dates de Google I / O 2020, Pixel 4a attendu

Nous avons enfin les dates pour Google I / O 2020. La conférence annuelle des développeurs de Google se tiendra du 12 au 14 mai au siège de la société à Mountain View, en Californie. L’événement a été annoncé dans un…

Les nouvelles de l’application surviennent alors que les services d’entreprise de Google sont sous la pression de Microsoft Teams et Slack. Microsoft Teams en particulier propose la messagerie, les réunions en ligne, les appels, le chat vidéo et l’intégration d’Office365.

En fait, les sources de The Information indiquent spécifiquement que la nouvelle application Google est destinée à «l’aider à concurrencer plus efficacement les suites d’applications de Microsoft et d’autres». Cela suggère en effet que l’application de communications unifiées de Google est une attaque directe contre Microsoft Teams et Slack.