Google va maintenant vous aider à trouver la robe parfaite directement depuis la barre de recherche

Google souhaite vous aider à faire avancer vos achats du Nouvel An. Dans un monde avec des milliers de boutiques en ligne, il est difficile de donner un sens à tout ce choix, et c’est là que Google veut intervenir. Parallèlement à l’indexation des pages Web, la société a maintenant commencé à indexer les options de vêtements individuelles trouvées sur un million. magasins en ligne.

Cela signifie que lorsque vous recherchez une veste cool pour votre prochaine fête, au lieu de simplement vous lancer sur Amazon, les résultats de la recherche afficheront désormais les vestes les plus populaires sur le Web, avec des modèles souriants, des prix et tout. De plus, le widget «produits populaires» comprend des options de filtrage rapide en fonction du style, du sexe ou de la taille.

Si vous ne pouvez tout simplement pas vous décider, en cliquant sur un produit, vous verrez également plus d’images de cette robe à fleurs ou de cette chemise à carreaux, ainsi qu’une note et une sélection d’avis sur le vêtement.

Pour les chasseurs d’aubaines parmi nous, Google répertorie également tous les magasins qui vendent l’article ainsi que leur prix pour vous, afin de toujours obtenir la meilleure offre.

Les vêtements commenceront à apparaître parmi les résultats de recherche à partir de cette semaine – et la société espère commencer à inclure plus de types de produits à l’avenir. Comme pour son indexation des sites Web, le service est entièrement gratuit pour les détaillants, et ils n’ont pas besoin de s’inscrire. Cependant, l’entreprise dispose d’une liste de meilleures pratiques pour les détaillants afin de garantir que leurs produits bénéficient de la meilleure couverture possible. Qui sait, cela mènera peut-être même à un nouveau front dans le marketing en ligne, celui de l’optimisation de l’index d’achat.