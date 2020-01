Google veut apporter des prévisions météorologiques de haute qualité en Inde

Google et ClimaCell s’associent pour fournir un accès à des modèles de prévisions météorologiques haute fidélité dans les régions qui n’en disposent pas actuellement.

ClimaCell entame son déploiement de services en Inde et prévoit de s’étendre à davantage de régions au fil du temps. Dans cette région, les membres du grand public (comme les développeurs et les propriétaires d’entreprise) pourront utiliser le programme de jeu de données public de Google Cloud pour accéder aux prévisions de ClimaCell. Ils pourront utiliser ces données pour créer des applications et des services qui font apparaître ces informations de manière conviviale, particulièrement vitale pour l’Inde et ses nombreuses industries sensibles aux conditions météorologiques.

En plus de cela, ClimaCell tirera également parti de la plate-forme Google Cloud pour le cloud computing pour faciliter le traitement. Le modèle de prévision météorologique de l’entreprise est gourmand en ressources, et le Google Cloud extrêmement flexible et évolutif est plus que adapté à leur objectif.

Quant à la fiabilité de ces prévisions, bien que vous n’en ayez probablement jamais entendu parler personnellement, la technologie de ClimaCell est utilisée par des sociétés bien connues comme Delta et JetBlue pour faciliter la navigation.

Shimon Elkabetz, PDG et co-fondateur de ClimaCell, a déclaré:

Pour la première fois dans l’histoire, une entreprise privée propose un modèle de prévision météorologique numérique complet pour un pays entier, travaillant en continu et fournissant des prévisions haute résolution jusqu’à 48 heures à l’avance. Non seulement il s’agit d’un jalon historique, mais nous le proposons gratuitement. Nous invitons les autres à nous rejoindre pour rendre les données météorologiques gratuites et accessibles à tous.