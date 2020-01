Google veut que la prochaine génération de chatbots soit vraiment drôle

Meena, ce que l’équipe de recherche de Google Brain a si cruellement décrit comme un “chatbot à domaine ouvert à plusieurs tours” – elle a des sentiments, les gens! – pourrait bien être la prochaine génération de chatbot. Et peut-être votre prochain meilleur ami.

Contrairement aux horribles fac-similés humains de Samsung, ce chatter IA créé par Google semble pouvoir se maintenir dans une conversation avec un vrai humain (via 9to5Google).

L’article décrit les failles de la génération actuelle de chatbots comme suit:

ils réagissent souvent à des contributions ouvertes de manières qui n’ont pas de sens, ou avec des réponses vagues et génériques.

Formée sur 40 milliards de mots extraits des vallées de Twitter et Facebook, Meena a été explicitement conçue pour être contextuellement consciente non seulement de certaines tâches spécifiques de support client, mais plutôt de la conversation en cours dans son ensemble et du monde en général. Pour s’assurer que Meena était plus intelligent et plus drôle que ces «autres chatbots», l’équipe de Google a inventé deux nouvelles mesures pour tester ses performances.

Il s’agit de la perplexité, qui génère automatiquement des données sur la capacité d’un chatbot à comprendre une conversation, et de Sensibleness and Specificity Average (SSA), qui s’appuie sur les humains pour donner leur avis sur la performance de l’IA dans une conversation.

Si quelque chose semble déroutant – déroutant, illogique, hors contexte ou factuellement faux – alors il devrait être étiqueté comme «n’a pas de sens».

Cependant, être raisonnable ne suffit pas. Une réponse générique (par exemple, je ne sais pas) peut être raisonnable, mais elle est également ennuyeuse et non spécifique.

Par exemple, si A dit: «J’adore le tennis» et B répond «C’est bien», l’énoncé doit être marqué «non spécifique». Cette réponse pourrait être utilisée dans des dizaines de contextes différents. Cependant, si B répond: “Moi aussi, je ne peux pas en avoir assez de Roger Federer!” il est ensuite marqué comme “spécifique”, car il est étroitement lié à ce qui est discuté.

Dans les autres nouvelles, je suis plus ennuyeux qu’un chatbot, car toutes mes conversations se terminent par un “c’est bien”.

Pour en revenir à Meena, quel est le résultat final de toute cette formation geeky de réseau neuronal de bout en bout? Meena est non seulement beaucoup plus humaine dans ses conversations que ses homologues, mais elle est aussi drôle.

Et un philosophe en herbe, apparemment.