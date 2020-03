Google vient de divulguer un rendu et les spécifications du Galaxy M11 de Samsung

La liste des appareils pris en charge par le Play Store de Google a révélé prématurément certaines des spécifications et la conception du Galaxy M11 de Samsung avant que le géant sud-coréen n’ait la chance d’annoncer l’appareil au monde.

Repérée par TechieJerry, la liste de la console Google Play comprend un rendu du téléphone (illustré ci-dessus), ainsi que les spécifications du téléphone. Bien que la taille de l’écran ne soit pas explicitement indiquée, la résolution de 1560 x 720 combinée à la densité de pixels indiquée de 280ppi indique que la longueur diagonale du téléphone sera d’environ 6,1 pouces.

De plus, les tripes du téléphone comprendront un Snapdragon 450 décidément de milieu de gamme associé à un GPU Adreno 506. La RAM sera limitée à 3 Go et le téléphone sera alimenté par Android 10, probablement One UI Core 2.0 de Samsung.

C’est à peu près tout ce que nous savons pour le moment, mais étant donné que Google a certifié l’appareil pour une utilisation sur le Play Store, il est probable que nous approchons de la sortie officielle du téléphone.