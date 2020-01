Google vient de franchir une étape spectaculaire en réponse à l’épidémie de coronavirus – .

Google intensifie sa réponse à l’épidémie de coronavirus en Chine, confirmant aujourd’hui que le géant de la recherche fermera temporairement tous ses bureaux là-bas ainsi qu’à Hong Kong et à Taiwan.

Les bureaux sont en fait déjà fermés à la suite du nouvel an lunaire chinois. Google, cependant, a décidé que ces bureaux resteront fermés indéfiniment, dans le cadre d’une réponse à multiples facettes au virus de la société, qui a également inclus la restriction de ses voyages d’affaires en Chine et à Kong. Enfin, Google pousse les employés du pays à travailler depuis leur domicile pendant au moins deux semaines.

Google a confirmé la fermeture temporaire de tous ses bureaux en Chine aujourd’hui à The Verge, la dernière décision d’un géant de la technologie en réponse à la crise sanitaire qui a éclaté dans la ville de Wuhan. À ce jour, au moins 132 personnes sont décédées de la maladie, dont plus de 6 000 cas à ce jour.

Facebook et Apple ont freiné cette semaine leurs déplacements dans la région, faisant une pause jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. Le virus a également pris en compte un peu la présentation des résultats trimestriels d’Apple mardi, avec pas moins que le PDG d’Apple, Tim Cook, détaillant une série de mesures qu’il a également prises en Chine (où le fabricant d’iPhone fait toujours l’essentiel de sa fabrication). Apple, a déclaré Cook, a restreint les voyages en Chine, y a fermé un magasin et a également réduit les heures d’ouverture.

Bien entendu, ce type de réponse ne se limite pas à l’industrie technologique. Les annulations de compagnies aériennes se multiplient, United, American, British Airways et Lufthansa annulant ou suspendant tous les vols vers la Chine ces derniers jours. Lorsque vous comptez l’entreprise perdue et toutes les autres conséquences en dollars et en cents de la propagation de la maladie – les vols annulés, les entreprises fermées, les bureaux fermés et les productions cinématographiques interrompues, entre autres – une estimation a mis en évidence le bilan économique de l’épidémie à des dizaines de milliards de dollars.

Source de l’image: Alastair Grant / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.