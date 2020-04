Google vient de tuer une application dont vous n’avez probablement jamais entendu parler: Shoelace

Google est en train de tuer Shoelace, une application de réseau social hyperlocal que la société a lancée l’été dernier à partir de sa division de produits expérimentaux Area 120. La plupart des gens n’ont jamais pu l’utiliser, car c’était une exclusivité de NYC et, au moins à un moment donné, uniquement sur invitation. La mort formelle des lacets est fixée au 12 mai.

Image: @SadeghZanganeh.

L’application prétendait être un moyen d’explorer des «événements communautaires à New York», permettant aux gens de rejoindre l’une des six communautés dans une poignée de catégories sociales, comme la vie nocturne, les gourmets et lgbtq + et de rejoindre des rencontres / activités appelées «boucles» – l’obtenir, parce que vous êtes dans la boucle? Quoi qu’il en soit, l’espoir était que les gens puissent rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et bâtir des communautés et des amitiés, élargissant leur cercle de connaissances dans la grande ville au fil du temps.

Cela fait suite à une “pause” temporaire plus tôt ce mois-ci, au cours de laquelle Shoelace a suspendu les rencontres locales à la suite du verrouillage de Covid-19, qui a particulièrement frappé New York.

Des e-mails informant les utilisateurs de la fermeture ont été diffusés plus tôt dans la journée, indiquant ceux qui ont des questions à cette FAQ Google Doc. En bref, la zone 120 ne pense pas que le moment soit venu d’investir dans le projet, compte tenu de l’actualité, et elle n’a pas l’intention de “redémarrer” Shoelace à l’avenir. Les comptes et les données utilisateur seront supprimés d’ici le 12 mai, mais vous pouvez demander à recevoir une copie de vos données client si vous le souhaitez ici.

Avec sa date de décès fixée au 12 mai, Shoelace n’a même pas duré une seule année – même si nous devons nous demander dans quelle mesure il se porte bien, étant donné qu’il ne s’est jamais étendu à d’autres marchés à cette époque.