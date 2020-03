Google Wifi vs eero: lequel acheter?

S’adapte partout

Un maillage Eero est un excellent moyen d’étendre votre réseau à travers toute votre maison avec plusieurs options d’extension, notamment l’ajout d’Eeros, d’Eero Pros et de balises en fonction de la vitesse dont vous avez besoin et de l’espace dont vous disposez.

Avantages

Couverture de toute la maison

Installation facile

Compatible avec d’autres Eeros

Deux ports Ethernet sur les unités de base

Les inconvénients

Vitesse de pointe relativement faible

Uniquement double bande

Google Wifi est simple à utiliser, facile à configurer et peu coûteux; vous pouvez même faire passer un câble à un commutateur si vous en avez besoin. Des mises à jour automatiques cohérentes garantissent que votre réseau est sécurisé et fonctionne correctement. Vous pouvez également ajouter d’autres nœuds Google Wifi ou Nest Wifi pour étendre le réseau.

Avantages

Couverture de toute la maison

Installation facile

Fonctionne avec Nest Wifi

Deux ports Ethernet sur chaque unité

Les inconvénients

Google collecte des données

Uniquement double bande

Google Wifi et Eero sont tous deux d’excellents systèmes Wi-Fi maillés d’entrée de gamme et chacun tient sa promesse principale: un meilleur Wi-Fi dans toute la maison. Eero prend les devants grâce à une plus grande variété d’options d’extension et à la concurrence directe avec le prix de Google Wifi.

Le besoin de connaître les détails

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

En interne, les unités Google Wifi et Eero ont un matériel similaire. Le processeur ARM quad-core et 512 Mo de RAM ne semblent pas beaucoup, mais c’est plus que suffisant pour que votre réseau Wi-Fi fonctionne correctement et envoyer les informations là où il doit aller. Eero ne dévoile pas la vitesse exacte de ses routeurs mais dans le monde réel, les performances seront très similaires entre les deux produits.

Les deux appareils offrent le contrôle réseau de base dont vous aurez besoin pour votre réseau domestique.

Les deux systèmes sont des appareils «prosommateurs» – conçus et commercialisés auprès du ménage moyen en ayant un œil sur l’amateur de technologies. Ils offrent tout le contrôle réseau de base dont vous auriez besoin pour votre réseau domestique et ont des ajouts tels que le contrôle d’accès, les mots de passe faciles à partager, les réseaux invités et la priorisation et la pause des appareils.

Les normes sans fil sont assez similaires à Google Wifi prenant en charge 802.11AC, ou Wi-Fi 5, dans une configuration double bande. Alors que Google indique en toute confiance les vitesses AC1200, Eero laisse de côté ces détails, mais en fonction du matériel, vous devriez pouvoir vous attendre à des vitesses similaires. Eero ne recommande ce système que pour les connexions jusqu’à 550 Mbps.

Google Wifi

Eero

Sans fil

AC1200 2X2

2,4 GHz et 5 GHz double bande

802.11 a / b / g / n / ac

Beamforming

Bluetooth Smart

2X2 MU-MIMO

2,4 GHz et 5 GHz

802.11a / b / g / n / ac

Beamforming

Bluetooth LE 5.0

Ports

2 ports Gigabit Ethernet par unité

2 ports Gigabit Ethernet par unité

Processeur

Processeur ARM quadricœur à 710 MHz

Processeur ARM quadricœur à 700 MHz

Mémoire

512 Mo de RAM

512 Mo de RAM

Dimensions

4,17 x 2,7 pouces (diamètre x hauteur)

3,86 x 3,86 x 2,36 pouces

traits

Vérification du réseau

Wi-Fi familial

Réseau d’invités

Intégration de base du concentrateur intelligent

Hiérarchiser, grouper et suspendre les appareils

Profils de famille

Contrôle d’accès

Réseau d’invités

Hiérarchiser et suspendre les appareils

Prise en charge d’Alexa

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre option

Source: Android Central

Chaque système est fortement recommandé; vous ne pouvez pas vous tromper ici et nous ne pouvons pas insister assez sur cela.

La nouvelle génération d’Eero offre des performances similaires à Google Wifi et les prix sont assez similaires. Ils offrent chacun des chemins de mise à niveau similaires ainsi que Google Wifi offrant une compatibilité avec les routeurs Nest Wifi plus rapides et Eero fonctionnant avec Eero Pro plus rapide et Eero Beacon discret.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre système.

Un seul Eero et un seul Google WiFi couvriront environ 1 500 pieds carrés dans une maison. Bien que cela puisse sembler significatif, il n’est pas efficace à 100% et diffusera plus d’une sphère autour du routeur. Votre routeur secondaire devra être dans la plage de ce signal et fonctionnera mieux avec une ligne de vue assez dégagée. Heureusement, ces deux systèmes prendront en charge de nombreux routeurs supplémentaires pour améliorer votre maillage.

Vous aurez besoin de l’application Android ou iOS pour configurer l’un de ces réseaux. Assurez-vous de saisir l’application Google Wifi sur Android ou iOS ou l’application Eero sur Android ou iOS avant de déconnecter votre ancien réseau,

Extension de Google Wifi

Source: Android Central

L’extension de votre maillage Google Wifi est aussi simple que possible. Ajoutez simplement plus de routeurs Google Wifi ou de routeurs Nest Wifi et configurez-les dans l’application. Tant que vous avez une connexion avec le reste du maillage, vous êtes prêt à partir. Cela peut également être accompli avec un câble Ethernet si votre maison est déjà câblée ou si vous pouvez en exécuter un autre renforçant votre maillage.

Si vous souhaitez vous en tenir à l’écosystème Google Wifi mais avez besoin d’un peu plus de vitesse, vous devriez découvrir le Nest Wifi plus récent et plus rapide que Google Wifi.

La famille Eero

Source: Eero

La famille Eero est forte de trois personnes, la base Eero et la balise Eero offrant des niveaux de performances similaires. La meilleure partie est qu’ils sont tous compatibles les uns avec les autres. À ce stade, les anciens routeurs Eero sont également compatibles avec les nouveaux modèles. Naturellement, si vous construisez un réseau Eero mix and match, il y a certaines choses à garder à l’esprit.

Vous voudrez vous assurer que le routeur le plus rapide est au cœur de votre réseau – c’est-à-dire qu’il doit être connecté au modem. L’appareil le plus rapide et le plus performant d’Eero est l’Eero Pro qui dispose d’un Wi-Fi tri-bande et lui permettra de gérer plus d’appareils et de maintenir une connexion plus rapide avec les autres routeurs maillés. Il dispose également de deux ports Ethernet comme le standard Eero.

Alternativement, le Eero Beacon n’a pas de ports Ethernet et des capacités sans fil similaires à l’Eero standard. Le manque d’Ethernet signifie que la balise ne peut jamais être le centre de votre réseau et nécessitera toujours un autre routeur Eero pour fonctionner. Pourtant, il a un profil bas et se monte directement sur une prise de courant, ce qui lui permet de s’adapter à des endroits que les autres routeurs, ou un Google Wifi d’ailleurs, ne conviendraient pas. Il a également une veilleuse intégrée qui est un joli détail pour un déploiement de couloir ou d’escalier.

Eero concurrence sur le prix et gagne sur la flexibilité

Il est tout à fait possible de créer un excellent réseau maillé avec Google Wifi et Eero. Dans cette situation, la flexibilité supplémentaire d’Eero grâce aux autres produits Eero en fait un routeur plus polyvalent et une meilleure valeur. Avec Eero, il est même possible de passer à une configuration tri-bande plus tard si vos besoins changent et le package conserve toujours son apparence simple et attrayante.

