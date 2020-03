“Greyhound” et toutes les nouvelles bandes-annonces à regarder – .

Onward ouvre ce week-end. La nouvelle fonctionnalité animée de Pixar est une histoire fantastique qui se déroule dans notre monde actuel.

Il n’y a tout simplement pas de temps pour la première No Time to Die en avril, et vous pouvez blâmer l’épidémie de coronavirus pour cela.

Tom Hanks revient à la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci, c’est une bataille navale où son personnage devra sauver plus qu’un simple soldat. Et Greyhound n’est qu’une des toutes nouvelles bandes-annonces de films de cette semaine.

L’épidémie de coronavirus s’aggravera beaucoup avant de s’améliorer, ce qui aura un impact significatif sur la vie quotidienne. Assister à des événements surpeuplés, comme une première de film, n’est pas conseillé dans les zones sensibles, mais cela ne devrait pas vous empêcher de profiter des nouvelles versions s’il n’y a aucun cas dans votre région. Néanmoins, il ne fait aucun doute que toute l’industrie du cinéma sera touchée cette année, et la première preuve en est déjà là. Le prochain film de Bond a été reporté à novembre, ce qui représente un retard de sept mois pour l’un des films très attendus de l’année.

Cependant, tous les films ne seront pas retardés, et ce week-end nous apporte la nouvelle fonctionnalité d’animation de Disney. Onward a déjà une bonne recette pour réussir. C’est un film Pixar, il a un très bon casting, et il a une prémisse intéressante. Ce film ne se déroule pas au moyen-âge, comme on pourrait s’y attendre d’un fantasme; au lieu de cela, tout se passe dans le temps présent. Vous savez, les licornes, la magie et les camionnettes. Ce week-end sont également présents First Cow et The Way Back.

Passons aux bandes-annonces, nous avons pas mal de films passionnants à vous montrer, mais je vais me concentrer uniquement sur quelques-uns d’entre eux. Greyhound est définitivement un titre hors concours cette semaine. Ce n’est pas un film sur les chiens et ce n’est pas sur les bus. Il s’agit de gros navires et de meutes de loups effrayantes. Et par meute de loups, je veux dire les sous-marins allemands qui chassaient les convois alliés dans l’océan Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film met en vedette Tom Hanks, qui a également écrit le scénario, incarnant un capitaine de l’US Navy qui doit diriger un convoi et faire face aux Allemands. Le film sortira en juin, en supposant que les studios respectent leurs dates de lancement originales.

Connecté, quant à lui, est une fonctionnalité animée pour toute la famille qui aborde un problème critique des temps modernes de la meilleure façon possible. Nous passons tous beaucoup trop de temps sur les écrans que nous ne le devrions. Et si vous perdiez vos écrans à cause d’un soulèvement de robot? Ce n’est pas tout à fait The Matrix ou Terminator, mais la technologie envahit ce monde, et une famille doit trouver un moyen de riposter.

Parmi les autres nouvelles bandes-annonces notables de cette semaine, mentionnons Artemis Foul, Scoob !, et The Secret Garden:

