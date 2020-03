Guérissez votre ennui avec 9 émissions et films Disney + nostalgiques

Disney + peut avoir beaucoup de nouveaux contenus exclusifs à regarder, mais si vous êtes comme moi, la vraie raison pour laquelle vous êtes membre a à voir avec la large sélection du service d’émissions et de films plus anciens. Que vous vous surnommiez avec amour un enfant des années 90 ou si le Mickey Mouse Club était plus votre truc, Disney + regorge de personnages et d’histoires pour vous ramener à votre enfance.

Des films originaux de Disney Channel aux émissions de télévision et bien sûr aux films d’animation bien-aimés, Disney + a en fait tellement de contenu qu’il peut être difficile de trouver quelque chose à régler. Au lieu de vous perdre avec toutes les options, envisagez de commencer votre voyage dans le passé en consultant quelques-uns des meilleurs spectacles et films nostalgiques sur Disney + ci-dessous.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Qu’est-ce que Disney + et comment puis-je m’inscrire?

Avant de passer à la liste ci-dessous, si vous n’êtes pas familier avec Disney + ou si vous avez retardé votre inscription, c’est le moment d’en savoir plus et de commencer un abonnement. Il rassemble à peu près la collection complète de spectacles et de films de Disney, Pixar, Nat Geo, Marvel et bien plus en un seul service pour un coût mensuel faible qui ne nécessite pas d’engagement à long terme.

Vous pouvez commencer avec un abonnement Disney Plus pour seulement 5,99 $ par mois, ou le combiner avec Hulu et ESPN + pour seulement 12,99 $ par mois. Les deux vous donnent accès à la même bibliothèque Disney +, mais évidemment, le bundle vous donne juste plus de services à regarder. Il y a même une offre d’essai gratuite de 7 jours pour vous permettre de vérifier le service avant de payer quoi que ce soit.

Un service de streaming magique

Disney +

Tous vos favoris Disney et bien plus encore

Disney + sert la nostalgie avec une large sélection de films et d’émissions plus anciens pour vous ramener à votre enfance.

Meilleurs spectacles et films nostalgiques à regarder sur Disney + aujourd’hui

De nombreux nouveaux spectacles arriveront à Disney + en avril, mais si vous cherchez à regarder un classique, vous n’aurez aucun mal à trouver quelque chose à allumer. Vous trouverez ci-dessous neuf des meilleurs films et émissions les plus anciens sur Disney + qui peuvent être visionnés en ce moment.

Retournez au milieu des années 1950 avec la série originale Mickey Mouse Club. Plus tard, cette émission de variétés classique mettra en vedette des enfants vedettes tels que Britney Spears, Justin Timberlake, Ryan Gosling et Christina Aguilera.

Regardez à Disney +

Les trois saisons de Disney’s Gargoyles sont maintenant diffusées sur Disney +. La série suit la vie de gargouilles en pierre qui s’animent la nuit pour combattre des ennemis nouveaux et anciens.

Regardez à Disney +

Le spectacle de Disney, Are You Afraid of the Dark?, Suit une jeune fille alors qu’elle explore le paranormal et fait le tour du monde avec sa maman rockstar. Comme le personnage principal de la série dirige son propre site Web, il est assez amusant de voir comment Internet et les ordinateurs ont été montrés aux enfants à la fin des années 90, et dans quelle mesure Disney a bien fonctionné.

Regardez à Disney +

Ce classique animé est sûr de ramener des souvenirs d’enfance, et c’est un coup sûr avec tous les jeunes enfants à la maison aussi. De plus, avec tout le monde enfermé en ce moment, c’est l’un des choix les plus opportuns sur cette liste! Espérons simplement que nous n’aurons pas à attendre 100 ans pour retourner à l’extérieur.

Regardez à Disney +

Ce qui est si passionnant de regarder des films de science-fiction plus anciens et des émissions comme Smart House, c’est de voir comment les prédictions qu’ils ont faites concernant l’avenir se sont révélées. Maintenant qu’il existe une surabondance de technologies de maison intelligente à acheter pour votre “maison intelligente”, ce film sert plus de récit édifiant que de simple film familial amusant.

Regardez à Disney +

Basé sur le roman du même nom, Zenon est devenu le tout premier film original de Disney Channel à engendrer un film de suite. De nos jours, il est peut-être plus connu pour la chanson à succès dans le film “Supernova Girl (Zoom Zoom)” de la rockstar aux cheveux hérissés Proto Zoa.

Regarder sur Disney +

Le nouveau remake en direct de Mulan devait faire ses débuts dans les salles hier, bien qu’il ait été repoussé à une date inconnue jusqu’à la réouverture des salles. Pour l’instant, pourquoi ne pas initier vos enfants au film d’animation original? Sa suite Mulan II est également en streaming.

Regardez à Disney +

Rattrapez Cory et le gang dans Boy Meets World. Ce spectacle classique suit la vie de Cory Matthews et de ses amis alors qu’ils vont à l’école et grandissent au cours de sept saisons. Vous pouvez également trouver son spin-off Girl Meets World sur Disney +.

Regardez à Disney +

Cette version réinventée de l’histoire classique Treasure Island met une touche futuriste amusante sur le conte. Regardez Jim Hawkins faire équipe avec son nouveau copain robot B.E.N. et Morph, un ami qui change de forme, pour vivre une aventure à laquelle il ne s’était jamais attendu.

Regardez à Disney +

Des favoris personnels que nous avons manqués?

Il existe un vaste catalogue de contenu sur Disney +, nous avons donc sans doute manqué quelques films et émissions à voir absolument du passé. Y a-t-il un de vos favoris qui manque dans la liste? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-nous savoir ce qui mérite d’être regardé!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.