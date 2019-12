Guide cadeaux des Fêtes 2019: Surprenez vos proches

Les vacances approchent à grands pas et il est donc temps de commencer à réfléchir à ce que vous allez faire pour vos amis et vos proches en cette période des fêtes.

Pour rendre les choses aussi indolores que possible, nous avons créé une série de guides ventilés par prix pour vous aider à trouver les bons cadeaux cette saison. Ce guide principal met également en évidence certaines de nos recommandations de produits préférés.

Choix en vedette

Il y a beaucoup d'excellentes idées de cadeaux cette saison des fêtes, mais dans ce guide de cadeaux, nous mettons en évidence certains de nos produits préférés en ce moment dans plusieurs catégories, notamment les smartphones, la maison intelligente, la télévision, les jeux, etc.

Offres spéciales dont vous pouvez profiter dès maintenant!

Vous cherchez à économiser de l'argent? À l'heure actuelle, Verizon propose un iPhone XR gratuit lorsque vous passez à Verizon avec Unlimited.

Pour participer à la promotion, il vous suffit de mettre le XR dans votre panier et de configurer des paiements mensuels ou de payer le prix de détail complet. Une fois que vous avez transféré une nouvelle ligne vers Verizon, vous obtenez un crédit de 600 $ étalé sur 24 mois. Pour adoucir davantage l'accord, Verizon lance même une Mastercard prépayée de 200 $! Pas intéressé par le XR? Verizon a également de nombreux autres téléphones en vente, bien que le XR soit facilement le plus impressionnant des offres (gratuit plus 200 $). Vous pouvez en savoir plus sur l'accord XR et voir ce que Verizon a d'autre à offrir ici.

Vous cherchez plus d'offres cette saison des fêtes? Ci-dessous, nous avons des liens vers certaines des meilleures offres en direct en ce moment.

Smartphones

Vous cherchez à acheter un nouveau smartphone pour cette personne chanceuse de votre vie? Si vous êtes à la recherche d'un grand interprète qui ne fera pas faillite, nous vous recommandons vivement le OnePlus 7T. Pour ceux qui recherchent quelque chose avec plus de cloches et de sifflets, vous voudrez peut-être envisager le Galaxy Note 10 Plus. Si vous aimez la photographie, nous vous recommandons le Pixel 4 ou 4 XL. Et enfin, la meilleure option pour ceux qui ont un budget serré est le Moto G7.

OnePlus 7T Performances phares, rapport qualité / prix Le OnePlus 7T offre des performances étonnantes et des tonnes de fonctionnalités supplémentaires et coûte pourtant beaucoup moins cher que la plupart des téléphones phares.

Google Pixel 4 XL 699 $ .00 sauvegarder 200 $ .00 Achetez-le maintenant

Télévision et streaming

Vous cherchez un nouveau téléviseur? Il existe de nombreuses options intéressantes, mais la série LG C9 OLED est parmi nos préférées. Vous cherchez simplement à ajouter un peu d'intelligence à votre configuration existante? Amazon Fire TV Cube est l'option la plus complète ici, mais le Chromecast est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité. Ensuite, il y a le Roku Streaming Stick Plus, qui vous donne accès à l'incroyable gamme de chaînes de Roku et à l'une des meilleures interfaces utilisateur de télévision.

LG C9 OLED Series Le LG C9 est un téléviseur OLED 4K impressionnant, doté de nombreuses améliorations de l'IA et d'une merveilleuse qualité d'image. En termes de rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas faire mieux que cela! Le C9 est disponible dans des tailles allant de 55 à 77 pouces.

Amazon Fire TV Cube (2e génération) 89 $ US .99 sauvegarder 30 $ .00 Achetez-le maintenant

Maison intelligente

Le Google Home Hub est un excellent appareil si vous recherchez plus qu'un simple haut-parleur intelligent, car l'écran ajoute des tonnes d'extras à l'expérience. Envie de dépenser un peu plus? Nous recommandons vivement le Google Nest Hub Max, qui ajoute une caméra Nest et plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. Pour ceux qui ont moins à dépenser, le Google Nest Mini et l'Amazon Echo Dot sont tous deux de merveilleux haut-parleurs intelligents. Enfin, si vous êtes intéressé par une caméra de sécurité mais que vous ne voulez pas dépenser une fortune, vous voudrez jeter un œil à la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home.

Google Home Hub Le Google Home Hub est votre passerelle pour contrôler votre maison intelligente et votre vie numérique. Il vous offre tout ce qu'un haut-parleur intelligent offrirait en plus de la possibilité de regarder des vidéos, d'obtenir des informations sur les recettes étape par étape, et plus encore.

Amazon Echo Dot (3e génération) 21 $ .99 sauvegarder 28 $ .00 Achetez-le maintenant

l'audio

Si vous recherchez l'un des meilleurs écouteurs du marché, le Sony WH-1000XM3 est un concurrent digne. Une excellente suppression du bruit et un son équilibré sont deux facteurs déterminants. Vous voulez économiser un peu? Jabra Move Style Edition vaut également le détour. Nous recommandons également ci-dessous deux de nos haut-parleurs Bluetooth préférés.

Sony WH-1000XM3 Si vous recherchez le leader de la suppression du bruit, ne cherchez pas plus loin que le Sony WH-1000XM3. En plus d'un son équilibré et d'une qualité de microphone, les écouteurs offrent la meilleure technologie de réduction du bruit que nous ayons entendue dans les écouteurs supra-auriculaires.

Haut-parleur sans fil Ultimate Ears Boom 3 119 $ .99 sauvegarder 30 $ .00 Achetez-le maintenant

Ordinateurs portables et Chromebooks

Si vous recherchez un Chromebook puissant qui peut remplacer un ordinateur portable classique de la plupart des façons, le Google Pixelbook Go vaut le détour. Si la personne sur votre liste de cadeaux est plus un utilisateur de Windows, le Surface Laptop 3 et le Dell XPS 13 2-en-1 sont parmi les meilleurs. Pour les fans d'Apple, vous ne pouvez pas vous tromper avec l'Apple MacBook Air.

Google Pixelbook Go Tant que vous savez que Chrome OS est fait pour vous, le Google Pixelbook Go est votre machine de prédilection. L'ordinateur portable dispose d'un écran FHD de 13,3 pouces, du processeur Intel Core M3 de 8e génération, de 8 Go de RAM et d'un SSD de 64 Go.

Ordinateur portable Microsoft Surface 3 899 $ .00 sauvegarder 100 $ .00 Achetez-le maintenant Apple MacBook Air 999 $ .99 sauvegarder 100 $ .00 Achetez-le maintenant

Wearables

Le Xiaomi Mi Band 4 n'est pas le tracker le plus complet du marché, mais c'est une valeur incroyable pour seulement un cheveu de plus de 50 $. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud, consultez la Charge 3. Sur le front de la smartwatch, le Fossil Gen 5 est parmi nos favoris, et les utilisateurs d'Apple ne peuvent pas se tromper avec l'Apple Watch Series 5.

Xiaomi Mi Band 4 Le meilleur tracker de fitness pas cher Le Mi Band 3 était un excellent tracker de fitness, et cela ne change pas avec le Xiaomi Mi Band 4. Il surveille votre fréquence cardiaque, vos habitudes de sommeil, etc. En outre, il est livré avec six modes d'entraînement et est résistant à la natation.

Apple Watch Series 5 (44 mm) 409 $ .00 sauvegarder 20 $ .00 Achetez-le maintenant

Gaming

Les chances sont que le joueur de votre vie possède probablement l'une des principales consoles, alors pourquoi ne pas opter pour le rétro avec la nouvelle Sega Genesis Mini? Une réplique presque parfaite de l'original, vous trouverez des jeux classiques comme Sonic the Hedgehog 2 et plus encore. Bien sûr, s'ils n'ont pas de console, le Switch, Switch Lite ou PS4 sont faciles à recommander. Vous pouvez également envisager la Xbox One, mais si la personne sur votre liste possède un PC de jeu, cela pourrait être moins nécessaire.

Sega Genesis Mini La Sega Genesis Mini prend ce que vous vous souvenez de la Genesis originale et la réduit. Il est livré avec deux contrôleurs et 42 jeux. Les jeux incluent Gunstar Heroes, Castlevania: Bloodlines, Virtua Fighter 2 et Sonic the Hedgehog 2.