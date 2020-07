Guide complet et briser les rumeurs

Apple a présenté en juin 2020 la dernière version de son système d’exploitation iOS, iOS 14, qui devrait sortir cet automne. iOS 14 est l’une des plus grandes mises à jour iOS d’Apple à ce jour, introduisant des modifications de la conception de l’écran d’accueil, de nouvelles fonctionnalités majeures, des mises à jour pour les applications existantes, des améliorations Siri et de nombreux autres réglages qui rationalisent l’interface iOS.

D’abord et avant tout, iOS 14 apporte une écran d’accueil repensé qui comprend prise en charge des widgets pour la première fois. Les widgets peuvent être glissés de la vue Aujourd’hui directement sur l’écran d’accueil et peuvent être épinglés de différentes tailles.

Avec un Smart Stack , l’iPhone peut utiliser l’intelligence sur l’appareil pour faire apparaître le bon widget en fonction de l’heure, de l’emplacement et de l’activité. Chaque page de l’écran d’accueil peut afficher des widgets personnalisés pour le travail, les voyages, les sports, etc. La section Aujourd’hui où les widgets sont hébergés a également été repensée, et il y a un galerie de widgets où les utilisateurs peuvent choisir de nouveaux widgets dans les applications et personnaliser ces widgets.

Glisser jusqu’à la fin des pages d’application sur un iPhone ouvre la nouvelle Bibliothèque d’applications, qui est une interface qui montre toutes les applications de votre iPhone tout voir en un coup d’œil. Les applications sont organisées dans votre système de dossiers, mais il existe également des dossiers créés par Apple comme Suggestions et Apple Arcade qui des applications de surface intelligentes. De nouveaux téléchargements d’applications peuvent être ajoutés à votre écran d’accueil ou conservés dans la bibliothèque d’applications pour garder votre écran d’accueil plus propre.

De nouvelles mesures d’économie d’espace signifient appels téléphoniques entrants et Demandes de Siri ne prennent plus la totalité de l’écran. Les appels téléphoniques (et les appels FaceTime / VoIP) apparaîtront dans une petite bannière sur l’écran de l’iPhone, tandis que l’activation de Siri affichera une petite icône Siri animée en bas de l’écran.

Avec un Image dans l’image , les utilisateurs peuvent regarder des vidéos ou parler sur FaceTime tout en utilisant d’autres applications en même temps, avec FaceTime ou une vidéo lue dans une petite fenêtre qui peut être redimensionnée et déplacée dans n’importe quel coin de l’écran de l’iPhone.

Siri est plus intelligent dans iOS 14 et peut répondre à un plus grand nombre de questions grâce à des informations tirées d’Internet, et Siri peut également envoyer des messages audio. Clavier la dictée s’exécute sur l’appareil, ajoutant une couche supplémentaire de confidentialité pour les messages dictés.

Apple a ajouté Clips d’application à iOS 14, permettant aux utilisateurs de profiter de certaines fonctionnalités de l’application sans avoir à télécharger l’application complète. Les clips d’application peuvent vous permettre de faire des choses comme louer un scooter, acheter un café, faire une réservation de restaurant ou remplir un parcmètre simplement en scannant un code, sans avoir besoin de télécharger une application complète.

Apple décrit les clips d’application comme juste une « petite partie d’une expérience d’application » conçue pour être trouvée au moment où elle est nécessaire. Les clips d’application fonctionnent via des codes de clip d’application, des balises NFC ou des codes QR conçus par Apple, et peuvent également être partagés dans Messages ou depuis Safari.

En parlant de l’application Messages, Apple permet désormais aux utilisateurs épingler une conversation importante afin qu’il reste en haut de l’application. Les messages peuvent être épinglés d’un simple glissement vers la droite sur n’importe quel chat. Un nouveau réponses en ligne La fonction peut être utilisée pour répondre à un message spécifique dans une conversation, ce qui est particulièrement utile dans les discussions de groupe.

Pour les conversations de groupe, Apple a ajouté un Fonction @mention, ce qui signifie qu’une discussion de groupe peut être désactivée, mais envoie une notification lorsque le nom d’un utilisateur est mentionné. Les photos de chat en groupe peuvent être personnalisées avec une image ou un emoji, et les icônes de chaque personne en haut d’une conversation indiquent clairement qui était le dernier à parler.

Il y a nouvelles options Memoji qui incluent des coiffures, des couvre-chefs, des couvre-visages et des âges supplémentaires, ainsi que de nouveaux autocollants Memoji pour les câlins, les coups de poing et les fards à joues. Les mémoji sont plus expressif que jamais grâce à une structure faciale et musculaire remaniée.

Pour le Application santé, Apple a ajouté la prise en charge du suivi du sommeil sur Apple Watch, ainsi qu’un Liste de contrôle de santé pour gérer les fonctionnalités de santé et de sécurité (SOS d’urgence, identification médicale, détection des chutes et ECG) et un ajout pour aider les utilisateurs à mieux comprendre comment les niveaux audio peuvent affecter la santé auditive.

dans le Application météo, il y a des informations sur les événements météorologiques violents, un graphique des précipitations de l’heure suivante et des relevés de précipitations minute par minute lorsque la pluie est prévue, toutes les fonctionnalités adoptées par l’acquisition d’Apple Dark Sky.

L’application Apple Maps a itinéraires à vélo pour les cyclotouristes et les cyclistes, les instructions tenant compte de l’élévation, de la fréquentation d’une rue et de la présence d’escaliers le long du parcours. Pour ceux qui possèdent des véhicules électriques, il y a une option pour itinéraire avec arrêts de recharge EV personnalisé pour les types de véhicules et de chargeurs actuels.

UNE Guides organisés liste des lieux intéressants à visiter dans une ville pour trouver de nouveaux restaurants et attractionss. Les guides sont créés par des marques de confiance comme The Washington Post, AllTrails, Complex, Time Out Group, etc.

Clés de voiture numériques permettent aux utilisateurs de déverrouiller ou de démarrer leur voiture avec un iPhone ou une Apple Watch, et l’année prochaine, avec la puce U1, les clés de voiture permettront aux utilisateurs de déverrouiller des voitures sans sortir l’iPhone d’une poche ou d’un sac. Les clés de voiture peuvent être partagées via Messages et désactivées via iCloud en cas de perte d’un iPhone.

CarPlay permet aux utilisateurs de définir des fonds d’écran et il prend en charge de nouveaux types d’applications pour le stationnement, la recharge des véhicules électriques et la commande rapide de nourriture.

le L’application domestique est plus intelligente avec suggestions d’automatisation et les boutons d’accès rapide de Control Center, plus un Éclairage adaptatif La fonction permet aux lampes HomeKit d’ajuster leur température de couleur tout au long de la journée. Reconnaissance faciale sur l’appareil permet aux caméras et aux sonnettes vidéo de dire exactement aux utilisateurs qui se trouve à la porte (en fonction des personnes enregistrées dans les photos), et les caméras HomeKit Secure Video prennent en charge les zones d’activité pour la première fois.

Il y a un nouveau conçu par Apple Traduire l’application qui procure traductions de textes et de voix vers et depuis 11 langues. Une Mode sur appareil permet de télécharger les langues uniquement pour les traductions sur l’appareil, et un Mode conversation parle des traductions à haute voix afin que les utilisateurs puissent parler avec quelqu’un qui parle une langue différente, et il détecte automatiquement la langue être parlé et traduit de manière appropriée.

Les langues prises en charge sont l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l’espagnol.

Protections de confidentialité mises à jour exiger que les développeurs obtiennent une autorisation avant d’accéder aux appareils sur un réseau local, et il existe de nouvelles options pour limiter l’accès à certaines photos ou fournir des applications uniquement données de localisation approximatives. Toutes les applications doivent également obtenir la permission de l’utilisateur avant de les suivre sur les sites Web, et nouvelles icônes apparaître sur l’écran d’accueil lorsqu’un l’application utilise une caméra ou un microphone.

Plus tard dans l’année, Pages produits de l’App Store comprendra des résumés des développeurs autodéclarés pratiques de confidentialité fourni dans un format facile à lire, et Apple ajoute une fonctionnalité qui permettra aux comptes existants d’être mis à jour pour se connecter avec Apple. Dans Safari, Apple fournit un rapport de confidentialité qui vous permet de savoir les trackers de sites Web sont bloqués.

Apple ajoute également Safari surveillance des mots de passe qui permet aux utilisateurs de savoir si un mot de passe enregistré a été impliqué dans une violation de données, ainsi qu’un traduction Safari intégrée fonctionnalité pour les pages Web.

Avec iOS 14, les AirPod peuvent basculer de manière transparente et automatique entre les appareils Apple avec commutation automatique des appareils, et pour AirPods Pro, il y a une nouvelle fonction audio spatiale pour un son surround, avec suivi dynamique de la tête. iOS 14 fournit également des notifications lorsque la batterie des AirPods ou AirPods Pro est sur le point de mourir.

Lorsque iOS 14 est sorti, le Trouver mon application va inclure prise en charge des produits et accessoires tiers, de sorte que les outils de suivi des éléments tels que Tile peuvent être situés directement dans l’application Find My.

Il existe des dizaines de modifications et de changements pour d’autres applications. Apple Arcade prend en charge l’enregistrement multi-plateforme, les développeurs peuvent rendre les abonnements App Store disponibles pour les familles, l’application Appareil photo dispose d’un nouveau contrôle de compensation d’exposition, Photos a de nouvelles options d’organisation, Rappels a des suggestions intelligentes et une entrée rapide et, pour la première fois, applications de messagerie et de navigateur tierces peut être définir par défaut.

iOS 14 est compatible avec l’iPhone 6s et les versions ultérieures, ce qui signifie qu’il fonctionne sur tous les appareils capables d’exécuter iOS 13. Il est limité aux développeurs enregistrés pour le moment, mais Apple prévoit de rendre une version bêta publique disponible en juillet.

