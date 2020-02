Guide d’achat des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra: que devriez-vous obtenir?

Les derniers et meilleurs smartphones de Samsung sont arrivés, mais pas sans un peu de confusion: la dernière gamme Galaxy est considérablement différente des années passées, et le choix d’un téléphone est donc un peu plus compliqué. Notre guide d’achat vous aidera à trier le bruit sur les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra.

Les trois modèles, décomposés

À la base, les Galaxy S20 et S20 + sont vraiment les successeurs spirituels des Galaxy S10 et S10 +, ce qui est logique sur la base de la nomenclature. Mais compte tenu de l’existence du tout nouveau S20 Ultra (et de l’absence d’un Galaxy S20e), certains pourraient soupçonner que le Galaxy S20 était davantage une suite du Galaxy S10e, un budget abordable. Mais ce n’est pas le cas: le Galaxy S20 «d’entrée de gamme» est une suite complète du S10 d’origine, et en 2020, Samsung n’offre pas de téléphone Galaxy S plus économique (du moins pour l’instant).

Cela signifie que les Galaxy S20 et S20 + sont des téléphones largement similaires, tandis que le Galaxy S20 Ultra se trouve dans un nouveau support super premium qui pourrait peut-être être analogisé avec le Galaxy S10 5G de 2019. Et leur prix est le même: le Galaxy S20 MSRP pour 1 000 $ aux États-Unis, le S20 + est 1 200 $et le S20 Ultra est 1400 $.

Le meilleur pour la plupart des gens: le Galaxy S20

Le Galaxy S20 standard est, selon toute vraisemblance, la meilleure version du plus récent téléphone de Samsung pour la plupart des gens. Il y a plusieurs raisons à cela, mais elles se résument principalement à ce que le Galaxy S20 +, plus grand et plus cher, n’offre pas que ce que fait le Galaxy S20.

Le Galaxy S20 + n’a pas de meilleurs appareils photo que le Galaxy S20, ni aucune fonctionnalité vraiment excitante pour le différencier, et ne fait pas grand-chose pour justifier une prime de prix plutôt extrême de 200 $. Samsung dira probablement que le coût est dû au fait que le S20 + offre une connectivité mmWave 5G, tandis que le S20 normal ne le fait pas (il ne prend en charge que la sous-6GHz 5G). Cependant, nous soutenons que mmWave 5G n’a tout simplement pas d’importance pour la grande, grande majorité des consommateurs. Sauf si vous savez que vous vivez ou travaillez spécifiquement dans un quartier qui a une couverture bien établie de mmWave 5G (dont il n’y a qu’une poignée aux États-Unis), il n’y a tout simplement aucune raison de se soucier de mmWave 5G. Et il n’y aura probablement pas grand-chose à faire avant d’être prêt à mettre à niveau votre téléphone.

Le Galaxy S20 a le même chipset, les mêmes caméras (moins un capteur Time of Flight à l’arrière, qui, comme mmWave 5G, n’est pas vraiment important pour personne), le même type d’affichage, les mêmes vitesses de charge, la mémoire et le stockage (en aux États-Unis) et le scanner d’empreintes digitales comme le S20 +. Le S20 + vous offre un écran plus grand et une batterie plus grande, mais à 200 $ de plus, nous n’en voyons tout simplement pas la valeur.

Le meilleur pour les amateurs: Galaxy S20 Ultra

À ce stade, nous ne voyons aucune raison de prendre une demi-mesure si vous trouvez que le S20 standard ne répond pas à vos besoins: le Galaxy S20 Ultra est le seul choix judicieux si vous voulez une version plus puissante et plus grande de Samsung. smartphone phare. Bien qu’il coûte 200 $ de plus que le S20 +, il est également livré avec une raison beaucoup plus convaincante de mettre à niveau: un ensemble de caméras complètement différent.

Le Galaxy S20 Ultra dispose d’un nouveau capteur de caméra principal de 108 MP avec une bien meilleure collecte de lumière (et une netteté probable) que le tireur de 12 MP sur le S20 +. Il possède une caméra périscope à zoom optique 4x 48MP “pliée” qui fonctionnera bien mieux en gros plan que la caméra zoom 64MP avec recadrage du S20 +. Il possède une caméra frontale de 40 mégapixels, par rapport à la caméra de 10 mégapixels du S20 +. Bien que les caméras ne soient pas importantes pour tout le monde, nous aurions du mal à recommander le S20 + à quiconque lorsque le S20 Ultra est doté de capacités d’imagerie manifestement supérieures. (Quant à ce marketing zoom 100x, ignorez-le: aucun appareil photo de smartphone ne produit des images utilisables à ce niveau de zoom.)

Bien sûr, l’Ultra a quelques autres avantages: un écran plus grand de 6,9 ​​”, une batterie de 5000mAh et une charge rapide jusqu’à 45 Watt si vous achetez un adaptateur séparé. Tout cela est bien, mais n’ajoutez pas jusqu’à 200 $ dans notre Ce sont les caméras que vous payez vraiment ici, et qui amélioreront le plus votre expérience avec le téléphone.

Un mot de notre sponsor: Spigen a de nouveau publié une gamme de boîtiers audacieux, cette fois pour les tout nouveaux Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Spigen s’efforce de fournir une protection de qualité dans un cadre mince, enveloppé dans des designs intemporels conçus pour durer.

Découvrez des étuis allant du gras et élégant, au simple et clair, ou fort et classique. Découvrez la collection complète pour Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, maintenant sur Amazon.

Dois-je acheter un téléphone 5G maintenant?

Nous ne voyons aucune raison d’attendre à ce stade. La 5G va prendre très, très longtemps pour être déployée de manière à offrir une expérience réseau significativement différente pour la plupart des clients, mais la «suspension» ne présente aucun avantage réel. Le modem Snapdragon X55 5G de 2e génération de la série Galaxy S20 est de loin le modem 5G le plus avancé et le plus performant du marché, et il prend en charge les technologies réseau et les bandes nécessaires pour utiliser la 5G autant que vous pouvez l’espérer pour le couple suivant. des années. Au moment où vous êtes prêt à mettre à niveau à nouveau, votre prochain téléphone ajoutera probablement de nouvelles fonctionnalités pour rendre cette expérience sensiblement meilleure, mais vous ne serez pas laissé pour compte entre-temps.

Contrairement à la 4G, la 5G va prendre beaucoup de temps à se déployer, mais contrairement à elle, les téléphones qui la prennent en charge ne seront pas si fragmentés ou fonctionneront si mal cette fois-ci. Il est très peu probable que vous constatiez le type d’épuisement intense de la batterie qui a affligé les premiers téléphones 4G, ou le manque total d’interopérabilité du réseau pour les combinés déverrouillés. Samsung offrira la série Galaxy S20 débloquée aux États-Unis, et elle sera compatible avec la 5G sur les quatre principaux opérateurs américains.

Dois-je attendre le Galaxy S30 en 2021?

C’est une question que l’on se pose tout le temps: dois-je acheter cette année, ou en attendre une autre? La réponse va être profondément personnelle, mais nous disons généralement aux gens que si vous êtes satisfait de votre smartphone actuel, vous devez le garder! Si votre téléphone ne vous dure pas une journée, si vous avez fissuré l’écran ou la vitre arrière, ou s’il vous fait défaut d’une manière basique et fonctionnelle, il peut être temps d’envisager une mise à niveau.

La prochaine série de questions tend à se poser si le smartphone X cette année va être une mise à niveau plus grande ou plus petite que le smartphone Y l’année prochaine. C’est une question beaucoup plus difficile à répondre, et qui nécessite quelques spéculations, que je suis heureux de fournir.

En 2021, je ne prévois pas que les smartphones ou réseaux 5G deviendront excessivement plus capables qu’ils ne le sont actuellement, ce qui semble moins susceptible de créer une plus grande opportunité de mise à niveau. Je prévois cependant que Samsung mettra à niveau les appareils photo des téléphones Galaxy S moins chers, probablement sous la forme d’une partie du nouveau matériel de l’Ultra. Donc, si vous recherchez un appareil photo bien meilleur et que vous ne voulez pas acheter 1400 $ pour l’Ultra, il est possible que l’année prochaine soit une meilleure chance de le faire. Honnêtement, le reste est assez difficile à deviner. Il est trop tôt pour tout savoir.