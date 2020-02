Guide de la journée de la communauté Pokémon Go pour février 2020

La journée communautaire de février 2020 aura lieu le samedi 22 février 2020 de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale dans l’hémisphère Nord et de 15 h 00 à 18 h 00 heure locale dans l’hémisphère Sud.

La journée communautaire de février 2020 mettra en vedette, pour la toute première fois, le Pokémon de choix d’un joueur. Les joueurs ont voté entre quatre Pokémon différents et ont choisi Rhyhorn, le Pokémon Spikes. Le type Gen I Rock and Ground de la région de Kanto, Rhyhorn peut être transformé le jour de la communauté en Rhyperior avec le mouvement exclusif Rock Day Wrecker.

La journée communautaire de février 2020 mettra en vedette 3x Catch Stardust. Shiny Rhyhorn sera également disponible pour la première fois.

Tout cela fait partie des efforts continus de Pokémon Go pour encourager les joueurs à sortir, à découvrir de nouveaux endroits et à rencontrer de nouvelles personnes.

La Journée communautaire Pokémon GO est une opportunité pour les formateurs du monde entier de se retrouver dans leurs parcs locaux pour se faire de nouveaux amis et découvrir ce que signifie faire partie de cette communauté spéciale.

Une fois par mois, nous organiserons un événement Pokémon GO Community Day mettant en vedette un Pokémon spécial, qui apparaîtra fréquemment dans le monde entier pendant quelques heures seulement. Lorsqu’il est capturé pendant l’événement, ce Pokémon spécial connaîtra un mouvement exclusif. D’autres bonus seront en vigueur pendant l’événement, tels que l’augmentation de l’XP ou de la poussière d’étoile, et les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Nous sommes constamment époustouflés par la passion des joueurs de Pokémon GO à travers le monde, et nous espérons que chaque journée de la communauté Pokémon GO contribuera à ajouter à l’excitation des événements locaux et des rencontres. N’oubliez pas d’être toujours vigilant et de rester en sécurité en jouant et de respecter les espaces publics lorsque vous explorez votre communauté. Restez à l’écoute de nos canaux de médias sociaux et consultez la page de l’événement Pokémon GO Community Day chaque mois pour en savoir plus sur les Pokémon du mois, les bonus spéciaux et les horaires des événements.

En commençant par le plus récent et en revenant, voici ce que Pokémon Go a offert pour les journées communautaires précédentes.

19 janvier 2020: Pokémon go Community Day a présenté Piplup, que vous pourriez transformer en Empoleon avec Hydro Cannon, la brillante famille Piplup et 1/4 Egg Distance.

14 et 15 décembre 2019: Pokémon Go Community Day a présenté tous les précédents Pokémon Community Day, y compris Bulbasaur, Charmander, Pikachu, Dratini, Totodile, Mareep, Swinub, Larvitar, Treecko, Torchic, Slakoth, Bagon, Squirtle, Eevee, Chikorita, Cyndaquil , Mudkip, Ralts, Trapinch, Beldum, Turtwig et Chimchar. Ces Pokémon ont pris le contrôle des spawn, des oeufs et même des raids pendant une grande partie du week-end.

16 novembre 2019: Pokémon Go Community Day a présenté Chimchar, que vous pourriez transformer en Infernape avec Blast Burn, la famille Chimchar brillante, une distance de 1/4 d’oeuf et des modules de leurre de 3 heures.

12 octobre 2019: la Journée communautaire Pokémon Go a présenté Trapinch, que vous pourriez transformer en Flygon avec Earth Power, la famille Trapinch brillante, 3x Catch Experience et 3 heures Lure Modules.

15 septembre 2019: Pokémon Go Community Day a présenté Turtwig, que vous pourriez transformer en Torterra avec Frenzy Plant, la famille Turtwig brillante, 3x Catch Stardust et 3 heures Lure Modules.

3 août 2019: Pokémon Go Community Day a présenté Ralts, que vous pourriez transformer en Gardevoir ou Gallade avec Synchronize, la famille Shiny Ralts, et une distance de 25% avec les œufs et des modules de leurre de 3 heures.

21 juillet 2019: La journée communautaire Pokémon Go a présenté Mudkip, que vous pourriez transformer en Swampert avec Hydro Cannon, la famille Shiny Mudkip, et 3x capture XP et modules Lure de 3 heures.

8 juin 2019: La journée communautaire Pokémon Go a présenté Slakoth, que vous pourriez transformer en Slaking with Body Slam, la famille Shiny Slakoth, et 1/4 de distance d’éclosion des œufs et des modules de leurre de 3 heures.

19 mai 2019: Pokémon Go Community Day a présenté Torchic, que vous pourriez transformer en Blaziken avec Blast Burn, la famille Shiny Torchic, et 3x catch Stardust et des modules de leurre de 3 heures.

13 avril 2019: Pokémon Go Community Day a présenté Bagon, que vous pourriez transformer en Salamence avec Outrage, la famille Shiny Bagon, et 3x Capture EXP et des modules de 3 heures Lure.

23 mars 2019: La Journée communautaire Pokémon Go a présenté Treecko, que vous pourriez transformer en Sceptile avec Frenzy Plant, la famille Shiny Treecko, et une distance de 25% avec les œufs et des modules de leurre de 3 heures.

16 février 2019: La Journée communautaire Pokémon Go a présenté Swinub, que vous pourriez transformer en Mamoswine avec Ancient Power, la famille Shinub Swinub et 3x capturer Stardust, des récompenses Sinnoh Stone garanties, des modules Lure de 3 heures et des récompenses supplémentaires de batailles d’entraîneur.

12 janvier 2019: La journée communautaire Pokémon Go a présenté Totodile, que vous pourriez transformer en Feraligatr avec Hydro Cannon, la famille Shiny Totodile, et une distance de 25% avec les œufs et des modules de leurre de 3 heures.

30 novembre – 3 décembre: Pokemon Go Community Weekend était un événement spécial de fin d’année mettant en vedette tous les Pokémon précédents des Community Days passés. Le Pokémon spécial était disponible tout le week-end, avec des bonus dans une fenêtre de trois heures de 2x Catch Stardust, 2x Catch XP, une vitesse d’éclosion à 50% et des modules Lure de trois heures.

10 novembre 2018: Pokémon Go Community Day a présenté Cyndaquil, que vous pourriez transformer en Typhlosion avec Blast Burn, la famille Shiny Cyndaquil, et 2x catch XP et 2x Stardust.

22 octobre 2018: Pokémon Go Community Day a présenté Beldum, que vous pourriez transformer en Metagross avec Meteor Mash, la famille Shiny Beldum, et 1/4 de distance d’éclosion des œufs.

22 septembre 2018: La Journée communautaire Pokémon Go a présenté Chikorita, que vous pourriez transformer en Meganium avec Frenzy Plant, la famille Shiny Chikorita et 3x XP pour les captures.

11 et 12 août 2018: Pokémon Go Community Day a présenté Évoli avec Last Resort, Évoli brillant et les Évoli-lutions, et 3x Stardust pour les captures.

8 juillet 2018: Pokemon Go Community Day comprenait un démarreur de génération 1, Squirtle, que vous pourriez transformer en Blastoise avec Hydro Cannon, la famille Shiny Squirtle, des lunettes de soleil Squirtle et une distance de marche de 1/4 d’oeuf.

Le 16 juin 2018, la journée communautaire Pokémon Go a présenté Larvitar de 2e génération, que vous pourriez transformer en Tyranitar avec Smack Down, la famille Shiny Larvitar et 3x XP pour les captures.

Le 19 mai 2018, Pokémon Go Community Day a présenté le démarreur de génération 1, Charmander, que vous pourriez transformer en Charizard avec Blast Burn, la famille Shiny Charmander et 3x Stardust pour les captures.

Le 15 avril 2018, la journée communautaire Pokémon Go a présenté le Mareep de deuxième génération, que vous pourriez transformer en Ampharos avec Dragon Pulse, la famille Shiny Mareep, à 1/4 de distance de marche des œufs.

Le 15 mars 2018, la Journée communautaire Pokémon Go a présenté le démarreur de la génération 1, Bulbasaur. Il offrait également 3 bonus XP pour les captures, des leurres de 3 heures, la famille Shiny Bulbasaur et la possibilité de faire évoluer un Venusaur avec Frenzy Plant.

Le 24 février 2018, la Journée communautaire Pokémon Go a présenté le favori de tous – et seulement! – Type dragon de niveau 1 de base: Dratini. Il offrira également 3x Stardust sur tous les Pokémon que vous avez capturés dans la nature, des leurres de 3 heures, la famille Dratini brillante et la possibilité de faire évoluer une Dragonite avec Draco Meteor.

Le 20 janvier 2018, Pokémon Go Community Day a présenté Pikachu avec le mouvement Surf unique. Il a également offert un double XP sur tout et n’importe quoi, des leurres de trois heures et des chances accrues d’attraper Shiny Pikachu.