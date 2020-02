Guide du jeu Neko Atsume: Comment collecter tous les chats!

Neko Atsume est un jeu de collectionneur de chats. Mais, vous ne pouvez pas caresser ou jouer avec ces petites boules de poils. Tout ce que vous pouvez faire, c’est mettre des jouets et de la nourriture, et espérons qu’ils orneront votre jardin de leur présence. Alors, quel est l’intérêt de jouer? Je … ne sais pas vraiment. Il y a quelque chose de addictif à déterminer quels chats aiment quels jouets – et c’est toujours une merveilleuse surprise lorsque vous ouvrez le jeu et que de nouveaux chats traînent dans votre cour.

Si vous êtes nouveau sur Neko Atsume, ou que vous êtes coincé à essayer d’obtenir un dernier chat rare ou un dernier Momento, nous avons un guide de jeu qui peut vous aider.

Agrandissez votre cour dès que possible

Lorsque vous commencez à jouer à Neko Atsume pour la première fois, il n’y a que cinq places. Il est important de déverrouiller l’extension de la cour afin que vous puissiez augmenter ce nombre à 10. Plus vous avez de places, plus vous pouvez placer de jouets. Plus vous placez de jouets, plus vous attirerez de chats.

Pour gagner les 140 poissons d’or nécessaires à l’agrandissement de votre jardin, vous devrez créer vos goodies avec autant de jouets générateurs d’or que possible. Il n’y a pas de liste officielle de jouets qui apportent le plus d’or, mais j’ai remarqué que les jouets bon marché suivants ont tendance à rapporter plus d’argent et d’or, selon le chat (500 poissons d’argent peuvent être échangés contre 10 or):

Zebra Grass Gadget (90 poissons d’argent)

Coussin vert (100 poissons argentés)

Coussin jaune (100 poissons d’argent)

Coussin de refroidissement épais (130 poissons d’argent)

Tente Nature (170 poissons d’argent)

Essayez d’acheter ces articles dès le début afin de générer rapidement autant d’or que possible.

Différents chats préfèrent des goodies différents, mais avec une cour bien arrondie, vous attirerez les habitués sans effort. Prenez-les en photo telles que vous les voyez, afin qu’elles soient plus faciles à identifier à l’avenir. De plus, votre Catbook semble beaucoup mieux lorsque chaque félin a un visage.

Ne gaspillez pas d’or sur des aliments coûteux, surtout pas au début. Frisky Bits, qui coûte 30 poissons d’argent pour un pack de trois, génère plus d’or au fil du temps que les autres. Restez avec Frisky Bits et remplissez votre bol toutes les six heures.

Une fois que vous commencez à vous concentrer sur la collecte de chats rares, vous pouvez expérimenter avec des aliments plus sophistiqués, mais les chats rares ne sont pas non plus des mangeurs difficiles, alors ne gaspillez pas de repas coûteux avec eux. Cela peut parfois être un moyen de les attirer plus rapidement, mais ce n’est pas une nécessité.