Guide du processeur Qualcomm Snapdragon: caractéristiques et fonctionnalités comparées

Les processeurs Snapdragon de Qualcomm sont les SoC les plus omniprésents dans l’espace des smartphones Android. Samsung utilise Snapdragon pour sa gamme Galaxy S aux États-Unis et en Corée, et il alimente également les appareils de LG, OnePlus et essentiellement tous les OEM fabriquant des téléphones de qualité phare qui ne fabriquent pas également leur propre silicium. Il y a de fortes chances que vous lisiez ceci sur un appareil utilisant un processeur Qualcomm Snapdragon en ce moment.

Les puces Snapdragon ne se trouvent pas seulement dans les smartphones phares coûteux. Il existe toute une gamme de processeurs conçus pour les combinés à différents prix. Les performances et les fonctionnalités diffèrent sensiblement entre ces modèles. Décrivons donc comment les derniers SoC de l’entreprise se comparent et quelles capacités vous devriez attendre.

Snapdragon 800 series – Niveau Premium

Vous recherchez le meilleur processeur de smartphone Qualcomm? Ensuite, vous voulez le Snapdragon 865, le chipset le plus récent et le plus puissant de la firme. Tout comme son prédécesseur, le nouveau chipset arbore un arrangement de processeur semi-personnalisé à trois grappes, comprenant un puissant noyau Cortex-A77 de 2,84 GHz, trois cœurs Cortex-A77 2,4 GHz moins puissants mais toujours très performants et quatre cœurs de faible puissance mais efficaces Noyaux Cortex-A55. Le matériel graphique Adreno de Qualcomm a également tendance à être le leader de l’industrie en termes de puissance et de capacités, et le Adreno 650 du 865 poursuit cette tendance.

Snapdragon 865 Snapdragon 855 Plus Snapdragon 855CPU1x 2,84 GHz Kryo 585 (Cortex A77)

3 x 2,4 GHz Kryo 585 (Cortex A77)

4x Kryo 585 à 1,8 GHz (Cortex-A55) 1x Kryo 485 à 2,96 GHz (Cortex A76)

3 x 2,42 GHz Kryo 485 (Cortex A76)

4x Kryo 485 à 1,8 GHz (Cortex-A55) 1x Kryo 485 à 2,84 GHz (Cortex A76)

3 x 2,42 GHz Kryo 485 (Cortex A76)

4 x 1,8 GHz Kryo 485 (Cortex-A55) GPU Adreno 650Adreno 640Adreno 640DSPHexagon 698Hexagon 690Hexagon 690ModemX55 5G & RF system

7500 Mbps en baisse

3000 Mbps upX24 LTE

2000 Mbps en baisse

316 Mbps upX24 LTE

2000 Mbps en baisse

316 Mbps upCameras200MP simple / 64MP simple avec Zero Shutter Lag

Caméra double 24MP

AF hybride, vidéo HDR, réduction du bruit multi-images 48MP simple / 24MP double

AF hybride, vidéo HDR, réduction du bruit multi-images

Instantané 192MP 48MP simple / 24MP double

AF hybride, vidéo HDR, réduction du bruit multi-images

192MP snapshotQuick Charge4 + 4 + 4 + Bluetooth5.15.15.1Process7nm FinFET7nm FinFET7nm FinFET

La série 800 est le niveau phare de Qualcomm et, jusqu’en 2018 Snapdragon 845, utilisait un cluster de cœurs puissants et un cluster de cœurs à économie d’énergie. Mais la série Snapdragon 855 de 2019 a marqué la première fois que nous avons vu le système à trois niveaux de cœurs de processeur lourds / moyens / légers. Qualcomm offrait également des cœurs de processeur hautement personnalisés jusqu’au Snapdragon 821 en 2016. Mais ces jours-ci, il utilise les cœurs Cortex d’Arm et leur apporte quelques ajustements à la place.

Cependant, la société a investi massivement dans d’autres morceaux de silicium dans ses chipsets, tels que les GPU, les modems et les processeurs de signal d’image pour les caméras. En parlant de technologie d’appareil photo, il s’agit du premier chipset de Qualcomm à prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K, rejoignant les séries Exynos 982X et Exynos 990 de Samsung.

Qualcomm Snapdragon 865 vs Kirin 990 vs Exynos 990: Comment se comparent-ils?

https://www.youtube.com/watch?v=Ic8nMpGWFd0&feature=emb_title Nous avons vu les premiers téléphones 5G émerger plus tôt en 2019, mais 2020 promet d’être l’année où les appareils 5G s’intégreront véritablement sur de nombreux marchés. Le nouveau processeur Snapdragon 865 annoncé devrait…

Le passage de l’industrie à l’apprentissage automatique sur appareil a également vu Qualcomm s’adapter avec ses SoC phares. Il utilise le processeur de signal numérique Hexagon haut de gamme pour ces tâches, le Hapagon 698 DSP du Snapdragon 865 comprenant également un accélérateur «Tensor» amélioré qui est 35% plus économe en énergie que le silicium ML du Snapdragon 855.

En clair, cela signifie que les tâches d’apprentissage automatique comme la détection des visages, la reconnaissance d’image, le traitement du langage naturel et d’autres activités devraient consommer beaucoup moins d’énergie. En fait, Qualcomm a également déclaré que le Snapdragon 865 était capable de traduire la voix sur l’appareil.

Le Snapdragon 865 est également compatible 5G, prenant en charge les normes mmWave et sous-6Ghz. Ce n’est pas le premier chipset phare 5G de la marque, car la série Snapdragon 855 de l’année dernière offrait également une connectivité de nouvelle génération. La série 855 et la 865 proposent toutes deux des modems 5G externes, contrairement à certains concurrents. Cela signifie généralement plus de consommation d’énergie par rapport à un processeur avec un modem 5G intégré.

Qualcomm n’est pas la seule entreprise à fabriquer des processeurs phares, avec des chipsets concurrents, y compris le Samsung Exynos 990, le HiSilicon Kirin 990 de Huawei et le Dimensity 1000 de MediaTek. Mais il est généralement considéré comme le meilleur chien en termes de fonctionnalités et de nom de marque, bien que d’autres concurrents aient généralement beaucoup à offrir aussi.

Téléphones Snapdragon 865 notables

Snapdragon 700 series – Combler le fossé

La série Snapdragon 700 de Qualcomm n’est pas aussi simple que sa série phare 800. Cela est dû au nombre considérable d’entre eux, ainsi qu’aux puces d’extrémité inférieure traversant la série 600.

Snapdragon 765 / GSnapdragon 730 / GSnapdragon 720GCPU1x 2.3Ghz Kryo 475 (Cortex-A76)

1x 2,2 Ghz Kryo 475 (Cortex-A76)

6 x 1,8 GHz Kryo 475 (Cortex-A55) 2x 2,2 GHz Kryo 360 (Cortex-A76)

6 x 1,7 GHz Kryo 360 (Cortex-A55) 2 x 2,3 GHz Kryo 465 (Cortex-A76)

6x 1,8 GHz Kryo 465 (Cortex-A55) GPU Adreno 620Adreno 618Adreno 618DSPHexagon 696Hexagon 688Hexagon 692ModemSnapdragon X52 5G / LTE

5G – 3700Mbps vers le bas, 1600Mbps vers le haut Snapdragon X15 LTE

800 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut Snapdragon X15 LTE

800 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut Caméras 32 MP simple ou 22 MP double

Instantané 192MP 48MP simple ou 22MP double

Instantané 192MP Instantané 192MP Charge rapide4 + 4 + 4Bluetooth5.05.05.1Process7nm FinFET8nm FinFET8nm FinFET

La série Snapdragon 700 est essentiellement une famille de processeurs de milieu de gamme supérieure, la série Snapdragon 765 étant la plus performante du lot. Il s’agit de la première famille 5G de milieu de gamme de Qualcomm, prenant en charge les saveurs mmWave et sous-6Ghz de la 5G. Il offre également une conception de processeur de domaine de puissance triple similaire à celle des processeurs phares, bien que dans une configuration 1 + 1 + 6 plutôt que 1 + 3 + 4 vu sur les SoC phares.

Outre l’ajout de 5G et une configuration de processeur modifiée, la série Snapdragon 765 se distingue également des autres processeurs de la série 700 en raison de son processeur graphique Adreno 620 plus robuste. La famille 765 arbore également un minuscule processus de fabrication de 7 nm, à égalité avec les chipsets phares. Un processus de fabrication plus petit signifie généralement une conception plus économe en énergie lorsque tout le reste est égal.

La série Snapdragon 765 a encore quelques points communs avec la série Snapdragon 730 et Snapdragon 720G, qui sont les prochains sur le mât totémique en termes de puissance et de capacités. Nous avons des processeurs octa-core comprenant deux puissants processeurs Cortex-A76 et six cœurs Cortex-A55, ainsi que de puissants processeurs de signaux d’image Spectra pour l’imagerie haute résolution.

Guide des puces Mediatek: tout ce que vous devez savoir sur les processeurs MediaTek Guide Samsung Exynos: ce que vous devez savoir sur les processeurs Samsung

Ce ne sont pas les seules puces de la série Snapdragon 700, car la série a fait ses débuts avec le Snapdragon 710 de 2018 (le Snapdragon 712 étant une mise à niveau légère). Ces deux puces offrent toujours une configuration de cœur de processeur 2 + 6, mais utilisent des cœurs Cortex-A75 plus anciens au lieu du Cortex-A76 vu dans les nouveaux SoC de la série 700. Attendez-vous donc à ce que les nouveaux chipsets soient plus performants que ceux-ci en matière de performances monocœur, mais vous obtenez toujours de bonnes performances dans les deux cas.

Les Snapdragon 712 et 710 offrent également des GPU inférieurs aux stablemates susmentionnés, de sorte que les performances de jeu ne seront pas aussi fluides. Pourtant, ces GPU sont assez puissants et devraient être capables de gérer assez bien la plupart des jeux avancés.

La gamme Snapdragon 700 pourrait alors manquer de la puissance CPU et GPU de la famille phare Snapdragon 800, mais elle a néanmoins quelques caractéristiques en commun avec le silicium haut de gamme. Vous bénéficiez toujours de DSP Hexagon performants pour un meilleur apprentissage automatique, une prise en charge de Quick Charge 4 ou 4+ et Bluetooth 5.0 ou 5.1.

En outre, tous ces chipsets susmentionnés prennent en charge les instantanés 192MP, bien qu’ils atteignent une résolution beaucoup plus basse pour le traitement multi-images (par exemple HDR, mode nuit). Vous n’obtiendrez pas non plus 4K / 60fps ou 8K ici, mais 4K à 30fps est fondamentalement garanti à ce niveau.

Notable Snapdragon 710, 712, 720G, 730 / G, 765 / G téléphones

Snapdragon série 600 – Rapport qualité-prix

Là où la série Snapdragon 700 tente de combler l’écart entre le milieu de gamme et le produit phare, la série Snapdragon 600 est principalement axée sur le segment ~ 300 $ et moins. Nous disons «principalement», car les Snapdragon 670 et 675 partagent en fait beaucoup de points communs avec les premiers processeurs Snapdragon 700 (par exemple Snapdragon 710).

Les Snapdragon 670 et 675 offrent respectivement des cœurs de processeur Cortex-A75 et A76 puissants, associés à des cœurs Cortex-A55 de faible puissance. Vous pouvez également vous attendre à des GPU solides (bien que inférieurs à la série 700), à la prise en charge de Bluetooth 5 et à des capacités de charge rapide 4+. Les modèles 670 et 675 offrent également la prise en charge de la famille 700 pour des fonctionnalités telles que l’enregistrement 4K, les instantanés 192MP et les photos 48MP avec traitement multi-images.

Lis: Comment comprendre la numérotation du processeur Kryo sur les processeurs Qualcomm Snapdragon

En descendant, nous avons également le Snapdragon 665, qui est une légère amélioration par rapport au Snapdragon 660 de 2017. Ces deux puces utilisent des cœurs de processeur beaucoup plus anciens (quatre Cortex-A73 couplés à quatre cœurs Cortex-A53), et des GPU moins performants sur papier. Attendez-vous donc à ce que les performances générales, les jeux et les performances de la caméra soient à la traîne des Snapdragon 670 et 675. En fait, les Snapdragon 665 et 660 se distinguent par une prise en charge des instantanés de 48 MP (c’est-à-dire sans traitement multi-images comme le HDR), alors ne tenez pas votre souffle pour les caméras 64MP ou 108MP avec ces processeurs.

Qualcomm a également récemment lancé le Snapdragon 662, essentiellement un clone de Snapdragon 665 avec des capacités Bluetooth 5.1 et un support HEIF. Ce dernier signifie des images de meilleure qualité sans augmentation de la taille du fichier par rapport aux formats précédents, ou la même qualité à la moitié de la taille du fichier.

Sinon, le pain et le beurre de la série 600 de Qualcomm sont les Snapdragon 636 et 632. Ces processeurs visent un prix inférieur au silicium de la série 600 mentionné précédemment, et apportent également de gros cœurs (quatre Cortex-A73 et quatre Cortex- A53). Le 636 propose toujours un modem rapide et Quick Charge 4, ce qui manque au Snapdragon 632. Quoi qu’il en soit, ces deux puces utilisent des GPU Adreno série 500, ce qui les rend moins aptes au jeu que les puces Snapdragon 600 plus récentes.

Snapdragon 636Snapdragon 632Snapdragon 439CPU4x 1,8 GHz Kryo 260 (Cortex-A73)

4x 1,6 GHz Kryo 260 (Cortex-A53) 4x 1,8 GHz Kryo 250 (Cortex-A73)

4x 1,8 GHz Kryo 250 (Cortex-A53) 4x 1,95 GHz Cortex-A53

4x 1,45 GHz Cortex-A53GPUAdreno 509Adreno 506Adreno 505RAMLPDDR4X @ 1333MHzLPDDR3LPDDR3DSPHexagon 680Hexagon 546Hexagon 536ModemX12 LTE

600Mbps vers le bas

150Mbps upX9 LTE

300 Mbps en baisse

150Mbps upX6 LTE

150 Mbps en baisse

75Mbps upCameras25MP simple ou 16MP dual24MP simple ou 13MP dual12MP simple ou 8MP dualQuick Charge4.03.03.0Bluetooth5.05.05.0Process14nm FinFET14nm FinFET12nm FinFET

Les chipsets Snapdragon 636 et 632 marquent vraiment le point de croisement entre les capacités moyennes et bas de gamme. Mais ils arborent toujours ces grands cœurs de processeur toujours importants, ce qui signifie que les performances générales (par exemple, la navigation système, le lancement / le chargement d’applications) ne devraient pas être un problème.

Téléphones remarquables de la série Snapdragon 600

Snapdragon 400 series – Entrée de gamme

Nous arrivons maintenant à la série Snapdragon la moins performante (en dehors de la famille Snapdragon 200 désormais dormante), conçue pour les smartphones d’entrée de gamme. Mais il y a de bonnes nouvelles ici, car le dernier chipset Snapdragon 400 est en fait une amélioration massive.

Le nouveau Snapdragon 460 a beaucoup en commun avec le Snapdragon 662, y compris les cœurs de processeur lourds (quatre Cortex-A73 et quatre Cortex-A53), le même GPU, la prise en charge HEIF, Bluetooth 5.1 et même des capacités de capture multi-images 48MP. Le seul véritable inconvénient est qu’il ne devrait apparaître sur les téléphones qu’à la fin de 2020.

Sinon, les Snapdragon 450 et 439 sont les principales puces de la série 400 que vous trouverez aujourd’hui dans les téléphones. Ceux-ci offrent des conceptions octa-core basées sur des cœurs Cortex-A53 de faible puissance, des vitesses LTE très modestes et des GPU Adreno 500 peu spectaculaires. En d’autres termes, les téléphones alimentés par ces puces sont plus susceptibles de lutter contre les jeux avancés et les performances quotidiennes du système. Leur propre avantage majeur en termes d’économie est qu’ils sont assez économes en énergie en raison des processus de fabrication de 14 nm et 12 nm respectivement.

Snapdragon 460Snapdragon 450Snapdragon 439Snapdragon 429CPU4x Kryo 240 (Cortex-A73)

4x Kryo 240 (Cortex-A53) 8x 1.8Ghz Cortex-A534x 1.95Ghz Cortex-A53

4x 1.45Ghz Cortex-A534x 1.95GHz Cortex-A53GPUAdreno 610Adreno 506Adreno 505Adreno 504DSPHexagon 683Hexagon 546Hexagon 536Hexagon 536ModemSnapdragon X11 LTE

390 Mbps en baisse,

150Mbps upSnapdragon X9 LTE

300 Mbps vers le bas, 150 Mbps vers le haut Snapdragon X6 LTE

150 Mbps vers le bas, 75 Mbps vers le haut Snapdragon X6 LTE

150 Mbps vers le bas, 75 Mbps vers le haut Caméras 32 MP simple ou 22 MP double

Instantané 192MP 48MP simple ou 22MP double

Instantané 192MP 21MP simple ou 8MP double 16MP simple ou 8MP double

Charge rapide3.03.03.03.0Bluetooth5.14.15.05.0Process11nm FinFET14nm FinFET12nm FinFET12nm FinFET

Le chipset le moins performant de la famille Snapdragon 400 est le Snapdragon 429. Il réduit de moitié le nombre de cœurs à seulement quatre cœurs Cortex-A53 énergivores, atteint une résolution d’écran HD + (pas de 1080p ici) et prend en charge deux caméras 8MP ou un capteur 16MP. Ce n’est pas si mal, car il y a toujours la prise en charge de Quick Charge 3.0 et les capacités Bluetooth 5. Ne vous attendez pas à des caméras triples ou à de bonnes performances dans les jeux 3D.

La série Snapdragon 400 fait assez bien les bases, telles que les appels, les médias sociaux, WhatsApp et la navigation Web. Mais ceux qui veulent de bonnes performances de jeu, la charge la plus rapide, la dernière norme Bluetooth et les meilleurs appareils photo devraient regarder ailleurs.

Téléphones remarquables de la série Snapdragon 400

C’est tout pour notre guide SoC Qualcomm Snapdragon! Faites-nous part de vos réflexions sur le portefeuille du géant du silicium dans les commentaires.

Plus de posts sur Qualcomm