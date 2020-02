Guide Vlogger débutant pour des blogs de qualité sans casser votre banque

Envisagez-vous de lancer votre propre vlog mais avez peu ou pas d’indications sur où et comment commencer?

De nombreuses personnes de différents horizons, des célébrités aux gens ordinaires, ont rejoint l’industrie du vlogging pour leurs propres raisons. Cela pourrait être de mettre en valeur leurs compétences, de partager leurs connaissances sur un sujet spécifique ou de gagner de l’argent grâce au vlog en vendant des espaces publicitaires ou en devenant un partenaire YouTube.

Quel que soit le but, le but est de les voir. Pour ce faire, vous devez trouver des moyens de vous démarquer et de vous faire un nom dans le paysage de vlogging de plus en plus saturé. Ci-dessous, nous avons répertorié les conseils les plus précieux qui peuvent vous aider à lancer votre carrière de vlogging en tant que débutant. Commençons!

Trouvez votre créneau

Avant de démarrer une chaîne YouTube et de lui attribuer un nom, pensez à ce que sera votre créneau en premier. Qu’est-ce qui vous passionne le plus? Quels sujets êtes-vous le plus à l’aise et confiant pour parler pendant des heures? Avez-vous une compétence ou un talent que vous aimeriez mettre en valeur? Le choix du thème de votre chaîne dépend de vous.

Si vous effectuez des recherches en ligne, vous verrez qu’il existe des chaînes populaires qui se concentrent sur un créneau, tandis que d’autres couvrent un large éventail. Cette partie du processus devrait vous aider à obtenir une image claire de ce que vous voulez faire avec votre chaîne et du type d’audience que vous souhaitez exploiter pour aider à donner à vos vlogs les vues dont ils ont besoin pour être au top.

Surveillez les tendances

Ceux qui réussissent dans le vlog sont là où ils en sont maintenant parce qu’ils sont capables de prévoir et de sauter sur les tendances. Cela signifie que vous devez vous impliquer dans votre créneau, effectuer des recherches et consulter le contenu de ceux qui partagent votre créneau pour voir ce qui se passe.

Découvrez quels types de contenu suscitent l’intérêt de votre public cible. Des tendances telles que les vidéos mukbang, les vidéos ASMR, les courses de magasinage, les vidéos de questions-réponses, etc., peuvent attirer l’attention des téléspectateurs. Vous pouvez également collaborer avec un célèbre vlogger pour attirer plus de vues.

Utilisez le bon ton

Pour vous connecter avec votre public, vous devez trouver le bon ton et la bonne voix qui représentent votre identité. Un ton sincère et décontracté peut aider à établir une relation plus amicale avec votre public. Lorsque vous parlez comme si vous parliez à un ami, c’est ainsi que vous pouvez vous connecter avec le cœur de vos téléspectateurs. Si vous préférez ajouter un peu d’humour, vous pouvez aussi le faire.

Interagir avec les gens

Le vlog ne s’arrête pas et ne se termine pas avec la création et la publication de vidéos. Vous devez vous immerger dans tous les aspects du processus – cela signifie interagir avec votre public dans la section des commentaires et commenter d’autres blogs ou vlogs.

Faire des efforts supplémentaires comme celui-ci est crucial, d’autant plus que vous êtes un nouveau venu dans l’industrie. Les commentaires sur vos vlogs et autres créateurs de contenu peuvent vous aider à mieux faire connaître votre chaîne et à vous donner de la visibilité. N’oubliez pas que vous devez être sincère avec vos commentaires. Sinon, les gens penseront que vous ne laissez que des commentaires indésirables.

Utilisez les médias sociaux pour développer vos abonnés

Les plateformes de médias sociaux sont de puissants outils dont les vloggers peuvent tirer parti. Personne n’a commencé un vlog avec des milliers ou des millions d’abonnés; cela demande beaucoup d’efforts, de travail acharné, de ressources, de créativité et de temps. Quel gaspillage ce serait si vous n’en faites pas la promotion sur vos réseaux sociaux, non?

Beaucoup de gens utilisent les médias sociaux, ce qui en fait un bon canal de marketing pour partager et promouvoir vos vlogs. Lorsque vous réussirez à développer vos réseaux sociaux, vous aurez plus de personnes (et d’abonnés potentiels) pour partager vos vidéos.

Publiez régulièrement des vidéos de qualité

Vous devez planifier votre contenu à l’avance afin de pouvoir gérer votre calendrier de tournage, votre contenu et la fréquence de vos publications. Sachez que les téléspectateurs s’abonnent aux chaînes qui publient activement. De plus, ils aiment le contenu qui montre qu’il a été créé avec passion et dur labeur. Ce sont des facteurs qui divertissent et incitent les téléspectateurs à continuer de consulter votre chaîne pour en savoir plus.

Des équipements de Vlogging abordables pour investir

En ce qui concerne les outils de vlogging, vous devez apprendre à investir dans des outils de qualité qui vous dureront des années pour en avoir pour votre argent. De plus, des outils de qualité faciliteront votre vlogging. La bonne nouvelle est que vous pouvez trouver un excellent équipement sans vous ruiner. Il vous suffit de faire une recherche approfondie des produits pour trouver le meilleur qui correspond à votre budget et à vos besoins.

Caméra

C’est l’un des outils qui vous coûtera cher mais qui en vaut la peine au final. Vous disposez d’un large éventail d’options lorsqu’il s’agit de choisir une caméra pour filmer vos vlogs. Vous avez une caméra d’action, un appareil photo reflex, numérique et même un smartphone. Les caméras d’action sont idéales pour les vlogs d’aventures de voyage extrêmes, tandis que vous pouvez également le faire avec un smartphone de qualité si vous filmez des vidéos de maquillage.

Rs. 79 999

Rs. 89 990

en stock

Flipkart

Rs. 85 999

Rs. 128 990

en stock

Flipkart

Vous pouvez opter pour un appareil photo sans miroir comme l’appareil photo numérique sans miroir Sony a5100 16-50 mm (448 $ US). C’est l’un des plus abordables qui possède de grandes fonctionnalités et peut capturer des vidéos en haute résolution.

Du son

Vous n’avez pas à débourser beaucoup d’argent pour améliorer l’audio de vos vidéos. En fait, vous pouvez trouver des microphones externes de bonne qualité à moins de 30 $. Vous pouvez consulter ce microphone universel à double cravate BOYA BY-M1DM, qui coûte environ 30 $ sur Amazon. C’est un micro-cravate parfait ou lorsque vous prévoyez de réaliser des vidéos d’interview, des critiques et d’autres types de contenu.

Trépied

Pouvez-vous vraiment créer une excellente vidéo sans trépied? Peut-être. Mais un trépied pourrait vous aider à placer votre appareil photo dans des endroits et des angles qui complètent le mieux votre espace, l’éclairage et vous-même. Quelque chose d’aussi simple qu’un trépied léger AmazonBasics (14,99 $) peut faire une énorme différence dans vos vidéos.

Portable

Enfin, vous avez besoin d’un ordinateur portable pour le montage vidéo. Si vous prévoyez d’investir dans un nouveau, vous pouvez opter pour un Macbook remis à neuf, qui peut coûter aussi peu que 569 $. Les Macbooks sont d’excellents ordinateurs portables pour concevoir et modifier vos documents et vidéos vlog. Pour la plupart des artistes, l’ordinateur Apple est leur appareil de choix en matière de vidéos, de graphiques, etc. Vous pouvez également consulter en ligne des outils de conception graphique gratuits à utiliser pour vos logos, autocollants, icônes, etc.

En résumé

L’industrie du vlogging peut être difficile à naviguer pour les nouveaux arrivants. Quel que soit le blog que vous choisissez ou les outils avec lesquels vous filmez vos vidéos, le plus important est de laisser transparaître votre personnalité. C’est un facteur important qui encourage vos téléspectateurs à regarder plus de vos vlogs et à vous abonner à votre chaîne.

Prenez note de ces conseils pour vous aider à établir votre présence en ligne et à vous aider dans votre parcours de blogueur. Bonne chance!