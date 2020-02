Habille ce Garmin Vivoactive avec quelques nouveaux groupes

Vous cherchez le groupe parfait pour votre Garmin Vivoactive? Que vous soyez au bureau toute la journée, que vous l’utilisiez pour vous entraîner ou que vous aimiez simplement l’idée d’avoir un portable à votre poignet, il y a un bracelet pour votre style de vie. Voici les meilleures bandes disponibles pour votre Garmin Vivoactive.

Silicone 2 l’os

Bande de remplacement fitness MoKo en silicone souple

Personnel préféré

Gardez-le simple, gardez-le net et gardez-le en silicone avec l’aide de MoKo. Ce groupe particulier est très coté, super abordable et se décline dans une tonne de couleurs amusantes, il est donc très tentant d’en acheter plus d’un. La bande de remplacement de fitness en silicone souple MoKo est facile à installer et peut facilement être ajustée pour s’adapter à une variété de tailles de poignet.

7 $ chez Amazon

Paillettes rencontre Garmin

Remplacement du bracelet en cuir KuToo Glitter

Vous cherchez à faire une déclaration de mode? Consultez ensuite le remplacement du bracelet en cuir pailleté KuToo. Cette bande scintillante est fabriquée à partir de cuir doux mais durable, tandis que l’extérieur ultra brillant scintillant est tenu de faire une déclaration. Le remplacement du bracelet en cuir pailleté KuToo peut être facilement ajusté pour s’adapter à une variété de tailles de poignet et est disponible en noir, gris foncé, argent et or pailleté.

13 $ chez Amazon

Simple, fonctionnel et silicone

Bande de silicone souple QGHXO

Si vous recherchez une sangle confortable, fiable et durable, hautement cotée et facile à installer, nous vous recommandons de jeter un œil à la bande de silicone souple QGHXO. Cette bande flexible et légère est idéale pour l’entraînement, mais elle est également incroyablement élégante et se marie bien avec une variété de tenues et d’occasions. Il est également disponible dans une variété de couleurs.

19 $ chez Amazon

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-nylon!

Bande de remplacement en nylon C2D JOY

Il est important d’avoir un groupe sur lequel vous pouvez compter, c’est pourquoi nous sommes de si grands fans du C2D JOY Nylon Replacement Band. Ce remplacement Garmin particulier est absorbant la transpiration et antidérapant, ce qui le rend idéal pour l’entraînement. La bande elle-même peut être ajustée pour s’adapter à une variété de tailles de poignet et est facile à installer via de petites broches. Vous pouvez vous procurer la bande de remplacement en nylon C2D JOY en deux couleurs différentes: noir et marron.

20 $ chez Amazon

Le bracelet de montre classique rencontre le métal moderne

Bracelet de montre en acier inoxydable Shangpule

Alors qu’un groupe de métal n’est peut-être pas le meilleur pour s’entraîner, le bracelet en métal en acier inoxydable KU XIU est certainement un accessoire d’aspect classique et très coté qui ne vous décevra pas. Cette bande est en acier inoxydable durable, idéale pour les personnes à peau sensible.

19 $ chez Amazon

Mettez un modèle dans votre vie (et sur votre poignet)

Bande de remplacement en silicone floral Baaletc

Parfois, tout est question de matière, mais d’autres fois, tout est question de motif floral accrocheur comme celui de la bande de remplacement en silicone floral Baaletc. Ce bracelet est non seulement magnifique, mais il est également fabriqué à partir d’un silicone confortable et facile à laver, idéal pour une utilisation quotidienne au bureau, à la maison et au gymnase. Oh, et avons-nous mentionné que c’est moins de 10 $?

7 $ chez Amazon

Pour résumer

Trouver le groupe parfait peut être difficile, mais quand il y a tellement d’options géniales, cela peut rendre les choses un peu plus faciles. Nous aimons la bande en silicone souple MoKo pour ses options colorées et sa polyvalence. De plus, il a un prix avantageux!

Vous préférerez peut-être quelque chose d’un peu plus fastueux, comme le KuToo Glitter Strap, ou un numéro de métal classique comme le groupe Shangpule. Mieux encore, faites le plein de trois ou quatre de ces groupes et vous serez prêt à tout! Bonne chance et bon shopping.