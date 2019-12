Hacker a tenté de faire chanter Apple; 319 millions d'iCloud menacés

Un Londonien de 22 ans a été reconnu coupable d'avoir tenté de faire chanter Apple sur 100 000 $ de cartes iTunes après avoir prétendu à tort qu'il avait accès à 319 millions de comptes iCloud.

Il a menacé diversement de vendre l'accès aux détails du compte et de réinitialiser tous les comptes…

NordVPN

Apple a signalé la tentative d'extorsion aux autorités chargées de l'application des lois aux États-Unis et au Royaume-Uni, et la National Crime Agency (NCA) britannique a mené l'enquête.

Des agents de la National Cyber ​​Crime Unit de la NCA ont arrêté Kerem Albayrak à son domicile, dans le nord de Londres. Des appareils numériques ont été saisis, notamment son téléphone, ses ordinateurs et son disque dur. Les enquêteurs de la NCA ont découvert des enregistrements téléphoniques montrant qu'Albayrak était le porte-parole d'un groupe de hackers se faisant appeler «Turkish Crime Family». Il s'est vanté du groupe «l'attaque se produira à 99,9%. Même si ce n'est pas le cas, vous allez quand même attirer BEAUCOUP l'attention des médias. "

Apple a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'Albayrak ou le TCF avaient compromis des comptes, et la NCA l'a confirmé. Albayrak semble avoir été quelque chose d'un personnage de Walter Mitty.

L'enquête de la NCA a également confirmé les conclusions d'Apple selon lesquelles il n'y avait aucun signe de compromis sur le réseau. Les données qu'Albayrak prétendait provenir en fait de services tiers précédemment compromis qui étaient pour la plupart inactifs. Lorsqu'on lui a posé des questions sur certaines de ses activités, Albayrak a déclaré aux enquêteurs de la NCA "une fois que vous vous y êtes fait prendre (cybercriminalité), cela s'intensifie et cela le rend intéressant quand c'est illégal." Le cybercriminel assoiffé de renommée a poursuivi: "Quand vous avez le pouvoir sur Internet, c'est comme la gloire et tout le monde vous respecte, et tout le monde court après ça."

La NCA a déclaré qu'il était important que d'autres entreprises menacées de cette manière suivent l'exemple d'Apple et signalent le crime.

Albayrak a cru à tort qu'il pouvait échapper à la justice après avoir piraté deux comptes et tenté de faire chanter une grande multinationale. Au cours de l'enquête, il est devenu clair qu'il cherchait la gloire et la fortune. Mais la cybercriminalité ne paie pas. La NCA s'est engagée à traduire les cybercriminels en justice. Il est impératif que les victimes signalent ces compromis dès que possible et conservent toutes les preuves.

Albayrak a été reconnu coupable de tentative de chantage à Apple et condamné à deux ans de prison, mais cela a été suspendu sous réserve de l'exécution de 300 heures de travail non rémunéré, de se conformer à un couvre-feu électronique de six mois et de ne plus avoir de problèmes avec la loi.

La tentative d'extorsion a été faite à l'origine en 2017 mais ne peut être signalée qu'après la condamnation.

Via Business Insider

FTC: Nous utilisons des liens d'affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Photo: Shutterstock

Consultez . sur YouTube pour plus d'informations sur Apple:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=Yw9SmFi0nOU (/ intégré)