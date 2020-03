Half-Life: Alyx: tout ce que vous devez savoir

Source: Valve

Cela fait 12 ans depuis la sortie officielle du jeu Half-Life, de nombreux fans ont simplement abandonné l’espoir que Valve reviendrait dans la franchise. Cependant, les prières ont été exaucées et Valve a annoncé que Half-Life faisait un retour – mais pas d’une manière que la plupart des gens attendaient. L’année prochaine, Half-Life: Alyx, un midquel de réalité virtuelle entre Half-Life et Half-Life 2, devrait sortir dans les casques. Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Il revient enfin

Demi-vie: Alyx

Half-Life 3, mais c’est un midquel

Half-Life: Alyx est un retour audacieux pour la franchise AAA précédemment stagnante de Valve, décrite par Valve elle-même comme son «jeu VR phare».

Développement et révélation

Le 18 novembre 2019, Valve a tweeté l’annonce de Half-Life: Alyx, le qualifiant de “jeu VR phare”, et que plus d’informations viendraient le 21 novembre. Ce jour-là, Valve a déposé une bande-annonce du jeu qui présente le gameplay ainsi que la prémisse de l’histoire, les graphiques et les sons, que nous avons intégrés ci-dessus. En plus de cela, la page Steam du jeu a été publiée le même jour, fournissant à la communauté des joueurs de plus amples informations sur le titre.

En ce qui concerne le développement du jeu, nous savons très peu de choses à part le fait que le projet a été conceptualisé lorsque Valve cherchait une bonne franchise à utiliser pour un titre VR. Selon plusieurs employés de Valve dans cette interview, Valve a finalement choisi de choisir Portal ou Half-Life pour le projet. Les développeurs ont déclaré que Half-Life avait été choisi car il offrait les meilleures opportunités de tirer parti de la puissance de la réalité virtuelle. Le jeu sera propulsé par le tout nouveau moteur Source 2 de Valve, la suite de leur moteur de jeu d’origine.

Histoire et décor

Half-Life: Alyx est un midquel qui se déroule entre les événements du premier jeu Half-Life et Half-Life 2. Le joueur contrôlera Alyx Vance alors qu’elle, aux côtés de son père Eli Vance, cherche un moyen de combattre l’extraterrestre Combinez Empire et finalement montez une résistance. Le jeu se déroulera dans la ville 17, bien que d’autres lieux puissent également être visités.

Conception de gameplay

Half-Life: Alyx conservera le même accent sur le mélange de la résolution de casse-tête basée sur la physique avec la mécanique de tir dynamique que les autres jeux Half-Life ont eu, bien que dans une nouvelle perspective VR. Des exemples de gameplay qui seront possibles dans le jeu fini donné par Valve incluent tirer un headcrab de votre visage et le lancer, lancer une bouteille pour distraire les ennemis, fouiller dans les étagères pour trouver des munitions et des objets de guérison, manipuler des outils de piratage et se pencher autour d’un mur et sous un ennemi pour faire un tir précis.

Valve a publié des images de gameplay qui présentent le combat, le mouvement et l’interactivité des objets afin que les joueurs puissent avoir une idée de l’apparence du jeu en mouvement. Vous pouvez le regarder en consultant la vidéo ci-dessous. Notamment, les images montrent que vous pouvez vous déplacer avec un joystick ou avec la téléportation, et que presque tout dans l’environnement peut être manipulé par le joueur et utilisé contre les ennemis.

En termes de types d’ennemis auxquels les joueurs seront confrontés, il semble que ce sera l’armée d’élite de Combine ainsi que diverses formes de vie extraterrestres hostiles, comme dans Half-Life 2. Il y aura probablement de nouveaux types d’ennemis au sein de ces deux groupes, mais aucune information spécifique n’est encore disponible.

Il n’y aura aucun moyen de jouer au jeu en dehors de la VR, car les développeurs de Valve ont déclaré qu’il serait tout simplement trop compliqué d’essayer d’attribuer toutes les différentes interactions dans le jeu à un contrôleur ou un clavier normal.

Contenu bonus

Toutes les copies de Half-Life: Alyx seront livrées avec les outils Source 2 qui permettront aux joueurs de créer leurs propres niveaux et environnements pour que d’autres joueurs puissent jouer. Ceux-ci seront probablement distribués via le Steam Workshop. Valve a également déclaré que son outil d’édition de niveau, Hammer, avait été mis à jour avec toutes les exigences nécessaires pour prendre en charge la réalité virtuelle.

Date de sortie et prix

Source: Valve

Actuellement, Half-Life: Alyx devrait sortir le 23 mars 2020 sur les PC Windows 10 via Steam. On ne sait pas si d’autres plates-formes PC, telles que Mac ou Linux, seront rendues compatibles à l’avenir.

Le jeu sera compatible avec tous les appareils VR, y compris le Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality, les appareils Oculus Rift et l’Oculus Quest, mais uniquement avec le câble PC et Link.

En termes de prix, le jeu coûtera 60 $, bien qu’il soit actuellement en vente pour 10% de réduction sur sa page Steam. Si vous envisagez d’acquérir le jeu, il peut être judicieux de le précommander dès maintenant afin d’économiser un peu d’argent.

Tes pensées

Que pensez-vous de Half-Life: Alyx? Êtes-vous excité de voir enfin Half-Life revenir, ou êtes-vous déçu que ce soit une expérience uniquement VR? Faites le nous savoir dans les commentaires.

