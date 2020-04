Hangouts Chat après le changement de nom de Google Meet, devenant Google Chat

Google a annoncé l’année dernière que le service Hangouts que nous connaissons et aimons allait prendre fin, mais deux nouveaux outils destinés aux entreprises ont pris son nom: Hangouts Meet (vidéoconférence) et Hangouts Chat (messagerie en salle). Cependant, Hangouts Meet est officiellement devenu Google Meet plus tôt cette semaine, et maintenant l’application Chat recevra le même traitement.

Après que quelques documents d’assistance ont été mis à jour pour refléter le nouveau nom, Google a confirmé à The Verge que Hangouts Chat deviendrait Google Chat, mettant ainsi fin à l’utilisation du nom Hangouts dans l’un des produits d’entreprise de Google. Cela ne doit pas être confondu avec «Chat», ce que Google appelle sa mise en œuvre du protocole de messagerie RCS. Google Chat était également un surnom courant pour Google Talk, qui devint plus tard Hangouts. Pour citer le numéro six, “tout cela s’est déjà produit et tout cela se reproduira”.

Google a également déclaré à The Verge qu ‘”il n’y aura aucun changement dans la version grand public (classique) de Hangouts”, même si la société avait initialement annoncé que les utilisateurs de Hangouts classiques quitteraient le service après octobre 2019. Au moins pour l’instant, Hangouts Le sursis à exécution continue.