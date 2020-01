Hangouts Meet vous permet désormais d’utiliser votre téléphone comme un micro pendant que votre ordinateur gère la vidéo

Hier, il a été révélé que Google prévoyait de fusionner plusieurs de ses produits destinés aux entreprises dans un autre service de messagerie pour prendre le contrôle de Slack, et aujourd’hui l’un de ces éléments est mis à jour avec une nouvelle fonctionnalité. Hangouts Meet vient d’acquérir la possibilité d’utiliser différentes sources audio et vidéo.

Plus précisément, Google vous permet désormais d’utiliser votre téléphone comme microphone pendant les réunions, tandis que l’ordinateur gère la vidéo. Cela peut sembler être un petit changement, mais cela ne manquera pas d’être apprécié dans certains environnements et cas d’utilisation. Bien que les utilisateurs individuels sur un ordinateur portable ou à leur bureau puissent ne pas voir beaucoup d’avantages, cela pourrait être utile dans les paramètres de groupe où il est gênant (ou même nauséeux) de contourner un ordinateur portable. Les conférences impromptues pourraient également être un peu plus faciles avec un téléphone posé sur la table, plutôt que d’essayer de brancher un microphone à distance.

La fonctionnalité commencera à être déployée à partir d’aujourd’hui pour les domaines Rapid Release, avec une sortie programmée qui la reprendra à partir du 12 février. Dans les deux cas, il s’agit d’un déploiement de 15 jours. Et une note aux administrateurs G Suite: cette fonctionnalité est activée par défaut si la fonctionnalité de connexion est activée, et des instructions sur la façon de la désactiver sont disponibles ici.